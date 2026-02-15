VUČIĆ DANAS SA ALIJEVIM: Prva sednica Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, koji dolazi u zvaničnu posetu Srbiji.
Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon sastanka dvojice predsednika, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.
Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.
Vučić je u januaru, tokom učešća na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, ocenio da je predstojeća poseta Alijeva Beogradu veoma bitna za Srbiju i kazao da veruje da će sa Azerbejdžanom biti potpisan dogovor za gradnju gasne elektrane.
- Verujem da ćemo potpisati taj dogovor oko gasne elektrane, 500 megavata ćemo dodati u naš sistem, što je velika, velika stvar koja ne zavisi od sunčanih dana, ne zavisi od vetra, zavisi samo od snabdevanja gasom, a sa Azerbejdžanom potpisujemo ugovor da oni dostave gas preko bugarskog interkonektora koji smo izgradili zajedno sa Evropljanima - rekao je Vučić.
Ta elektrana, kako je naveo, biće u okolini Niša što ujedno predstavlja i nove poslove na jugu Srbije, kao i značajno snižavanje tenzija za Srbiju kada je reč o obezbeđivanju električne energije u budućnosti.
