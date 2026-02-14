VUČIĆ O PROTESTU POLJOPRIVREDNIKA: Naše je da poštujemo ljude i da vidimo šta možemo da učinimo realno, a ne ono što nije moguće
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandra Vučić, govorio je za Informer TV iz Minhena sa bezbednosne konferencije o protestu mlekara.
- A koga briga stvarno? Da li stvarno verujete da narod u Srbiji to interesuje šta oni rade i misle? Da li verujete da nekog u Srbiji interesuje šta radi Srđan Milivojević ili neko od njih, ovi profesionalni demonstranti? Imate ih dnevno između 450 i 3500 kad prave neke iste skupove. Svaki dan isti. Sve isti. Profesionalnci. U demonstracijama, štrajkovima... Jel vi primećujete da to više nikog ne interesuje? Nikog živog ne zanima. Imaju stalno neke godišnjice... Od velikih demonstracija, laži da je ubijeno dete. Sve gluposti. Ja nemam vremena da se time bavim. Imam suviše briga za Srbiju da bih se njima bavio - rekao je Vučić odgovaraju na pitanje da prokomentariše što su blokaderi i ovog puta pokušali da iskoriste protest mlekara.
