Politika

VUČIĆ O PROTESTU POLJOPRIVREDNIKA: Naše je da poštujemo ljude i da vidimo šta možemo da učinimo realno, a ne ono što nije moguće

В. Н.

14. 02. 2026. u 00:10

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandra Vučić, govorio je za Informer TV iz Minhena sa bezbednosne konferencije o protestu mlekara.

ВУЧИЋ О ПРОТЕСТУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА: Наше је да поштујемо људе и да видимо шта можемо да учинимо реално, а не оно што није могуће

Foto printskrin TV Informer


- Ima ljudi koji ne žive lako, ali kad imate dobru cenu mleka sve je dobro i niko se ne javlja. Kad je cena niska na svetskom i evropskom tržištu, dajte zabranite uvoz. Suštinski se i ne uvozi, raznim se trikovima dovijamo da bi se što manje uvozilo, ali ako to zabranimo i formalno, onda ne bismo mogli ništa da izvozimo iz ove zemlje. To je potpisano 2008. I ne mislim da je to loše. Ja njih razumem, oni gledaju samo svije uske interese. Svi mediji u našoj zemlji su na strani onih koji štrajkuju, zbog bilo čega - to je naša politika, naša socijalistička svest koja nam je ostala od 50-ih godina, čim se neko pobuni daj da budem uz njega. Šta možemo da radimo činimo, i Ministarstvo poljoprivrede se trudi da uradi sve što može. To nema mnogo veze ni sa našom zemljom, niti sa sveukupnom cenom. To je kao kad je malina bila 500 dinara, svi su ćutali, ali kad cena ne valja i štrajkuju, onda kažu "hajde državo uzmi od ovih hladnjačara uzmi, da nam otplate veću cenu"... Prosto nema baš najviše smisla. Naše je da poštujemo ljude i da vidimo šta možemo da učinimo realno, a ne ono što nije moguće -naveo je Vučić.
- A koga briga stvarno? Da li stvarno verujete da narod u Srbiji to interesuje šta oni rade i misle? Da li verujete da nekog u Srbiji interesuje šta radi Srđan Milivojević ili neko od njih, ovi profesionalni demonstranti? Imate ih dnevno između 450 i 3500 kad prave neke iste skupove. Svaki dan isti. Sve isti. Profesionalnci. U demonstracijama, štrajkovima... Jel vi primećujete da to više nikog ne interesuje? Nikog živog ne zanima. Imaju stalno neke godišnjice... Od velikih demonstracija, laži da je ubijeno dete. Sve gluposti. Ja nemam vremena da se time bavim. Imam suviše briga za Srbiju da bih se njima bavio - rekao je Vučić odgovaraju na pitanje da prokomentariše što su blokaderi i ovog puta pokušali da iskoriste protest mlekara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (2)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSEĆAJ SE LAGANO, A SITO UZ BOOM BOX SMOOTHIE

OSEĆAJ SE LAGANO, A SITO UZ BOOM BOX SMOOTHIE