RED VOŽNJE GSP ZA PRAZNIKE: Ovako idu vozila gradskog prevoza
U PONEDELjAK i utorak, 16. i 17. februara, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biće primenjen red vožnje za nedelju.
Tokom obeležavanja Dana državnosti Srbije – Sretenja, u javnom prevozu važiće nedeljni red vožnje, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
