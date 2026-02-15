Beograd

RED VOŽNJE GSP ZA PRAZNIKE: Ovako idu vozila gradskog prevoza

V.N.

15. 02. 2026. u 07:46

U PONEDELjAK i utorak, 16. i 17. februara, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biće primenjen red vožnje za nedelju.

РЕД ВОЖЊЕ ГСП ЗА ПРАЗНИКЕ: Овако иду возила градског превоза

Novosti

Tokom obeležavanja Dana državnosti Srbije – Sretenja, u javnom prevozu važiće nedeljni red vožnje, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

To znači da će u ponedeljak i utorak, 16. i 17. februara, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biti primenjen red vožnje za nedelju.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HITNO: Šešelj otkrio šta je neophodno

HITNO: Šešelj otkrio šta je neophodno