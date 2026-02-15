VREMENSKI ROLERKOSTER: Kiša, vetar i nagli preokret

PREMA vremenskoj prognozi za nedelju 15. februar 2026. godine, još jedan talas vlažnog vazduha stiže sa Mediterana. Padaće kiša, na planinama sneg, posle podne stiže i osetno hladnija vazdušna masa sa severa, pa su susnežica i sneg mogući i u nižim predelima.

Foto: N: Živanović

Oblačnost se brzo premešta, uveče odlazi na severoistok ka Rumuniji i padavine prestaju. Jutarnja temeprautra od 2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 5 do 14, posle podne u osetnom padu, uz jak severni vetar.

U Beogradu oblačno s kišom, vetrovito i osetno hladnije. Uveče se očekuje i susnežica, a u višim delovima grada i kratkotrajan sneg. Jutarnja temperatura oko 8, a zatim u padu, uveče oko 3 stepena.

Vreme narednih dana

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 16. februar, ujutru i pre podne biće malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično uz slab jutarnji mraz, posle podne naoblačenje, koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje a tokom noći i u ostalim krajevima usloviti slabe mešovite padavine - kišu i susnežicu, a na planinama sneg.

Prema vremenskoj prognozi za utorak 17. februar, biće oblačno, na severu zemlje mešovite padavine /(kiša i sneg) u manjoj količini, a u oblastima južnije od Dunava i Save sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a intenzivniji sneg se prognozira u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji, gde se očekuje od 10 do 25 cm i u nižim predelima.

BONUS VIDEO