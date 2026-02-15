DANAS JE SRETENJE: Crveno je slovo, a ovo su običaji i molitva za mir
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas Sretenje Gospodnje
Četrdesetog dana od rođenja Hristovog donese Presveta Deva Bogorodica svog sina božanskog u hram jerusalimski da ga posveti Bogu i da se očisti.
Ovaj dan se u Srbiji obeležava i kao Dan državnosti. Današnji dan je 1804. godine bio jedan od važnijih za istoriju srpskog naroda kada je Karađorđe podigao Prvi srpski ustanak. Nekoliko decenija kasnije 1835. godine u Kragujevcu je proglašen prvi ustav kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.
Molitva
Care nebesni, Utešitelju, Duše istine! priđi i useli se u nas. Bože, Duše Sveti, Tebi slava i hvala vavek. Amin.
Verovanja i običaji
U narodu postoji verovanje da se na ovaj dan sreću zima i leto. Smatra se da ako na Sretenje osvane sunčan dan, medvedi će se uplašiti senke vlastite i vratiti se u zimski san pa će zima potrajati.
Obavezno je da se na ovaj dan pale sveće, jer se veruje da plamen sveće kuću štiti od groma i nesreće.
Mlade devojke treba da paze koga će izjutra sresti jer će im mladoženja biti po takvom liku, izgledu i karakteru.
Sretenje Gospodnje je u istoriji Srbije bilo značajan datum, te tada i Karađorđe diže barjak među velikašima u Orašcu i otpoče bunu protiv turskog zuluma. Tačno 31 godinu kasnije u Kragujevcu bi proglašen prvi demokratski ustav Srbije - Sretenjski. Godine 1909. u Skoplju bi održana prva skupština Srba u Osmanskom carstvu.
