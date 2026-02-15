Društvo

DANAS JE SRETENJE: Crveno je slovo, a ovo su običaji i molitva za mir

V.N.

15. 02. 2026. u 06:51

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas Sretenje Gospodnje

ДАНАС ЈЕ СРЕТЕЊЕ: Црвено је слово, а ово су обичаји и молитва за мир

Vikipedia

Četrdesetog dana od rođenja Hristovog donese Presveta Deva Bogorodica svog sina božanskog u hram jerusalimski da ga posveti Bogu i da se očisti. 

Ovaj dan se u Srbiji obeležava i kao Dan državnosti. Današnji dan je 1804. godine bio jedan od važnijih za istoriju srpskog naroda kada je Karađorđe podigao Prvi srpski ustanak. Nekoliko decenija kasnije 1835. godine u Kragujevcu je proglašen prvi ustav kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

Molitva

Care nebesni, Utešitelju, Duše istine! priđi i useli se u nas. Bože, Duše Sveti, Tebi slava i hvala vavek. Amin. 

Verovanja i običaji

U narodu postoji verovanje da se na ovaj dan sreću zima i leto. Smatra se da ako na Sretenje osvane sunčan dan, medvedi će se uplašiti senke vlastite i vratiti se u zimski san pa će zima potrajati.

Obavezno je da se na ovaj dan pale sveće, jer se veruje da plamen sveće kuću štiti od groma i nesreće.

Mlade devojke treba da paze koga će izjutra sresti jer će im mladoženja biti po takvom liku, izgledu i karakteru.

Sretenje Gospodnje je u istoriji Srbije bilo značajan datum, te tada i Karađorđe diže barjak među velikašima u Orašcu i otpoče bunu protiv turskog zuluma. Tačno 31 godinu kasnije u Kragujevcu bi proglašen prvi demokratski ustav Srbije - Sretenjski. Godine 1909. u Skoplju bi održana prva skupština Srba u Osmanskom carstvu.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VREMENSKI ROLERKOSTER: Kiša, vetar i nagli preokret
Društvo

0 0

VREMENSKI ROLERKOSTER: Kiša, vetar i nagli preokret

PREMA vremenskoj prognozi za nedelju 15. februar 2026. godine, još jedan talas vlažnog vazduha stiže sa Mediterana. Padaće kiša, na planinama sneg, posle podne stiže i osetno hladnija vazdušna masa sa severa, pa su susnežica i sneg mogući i u nižim predelima.

15. 02. 2026. u 07:06

Politika
Tenis
Fudbal
PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!

PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!