POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

О.М.

15. 02. 2026. u 07:15

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

Foto: Profimedia

Nedelja

15.00 Bari - Sudtirol X-X (4,25)

17.30 Lumezane - Đana Erminio X-X (4,20)

Ukupna kvota: 17,85

