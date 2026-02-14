"KAD VEĆ PRIČATE O SRBIMA, MALO POŠTOVANJA POKAŽITE" Vučić: Mi smo vojno neutralna zemlja

PREDSEDNIK Vučić je istakao da mi ni sa kime nemamo sklopljene vojne savez.

O izjavi Šekerinske, zamenice generalnog sekretara NATO-a

O izjavi zamenice generalnog sekretara NATO-a, da su Hrvatska i Albanija pouzdane članice NATO i da se nisu mešali u organizaciji saradnje sa tzv. Kosovom, te da smatra da je njihova želja da doprinesu stabilnosti u regioni, Vučić kaže:

- Da je samo to rekla Radmila Šekerinska, ja ne bih imao šta da dodam. Šekerinska je nažalost govorila i o drugim stvarima koje nemaju mnogo smisla. Želeći da kritikuje Sprsku ona je rekla da je brinu secesionističke izjave koje ne doprinose miru... To nam govore ljudi koji su doveli do secesije kako oni misle dela teritorije Srbije, između 13 i 14%. Kad već pričate o Srbima, malo poštovanja pokažite, pa vodite računa šta govorite. Ne seća se da je neko ubio 16 radnika RTS-a, ali se seća da je albanski policajac stradao u Banjskoj, a ne seća se da su trojica Srba hladno likvidirani. To je nešto na šta smo već navikli. Oni u svoj ugao gledanja ne želi da ubace istinu - navodi Vučić.

- Video sam negde Helezovu izjavu, njega izgleda neko nije dobro obavestio. On je pričao o savezu vojnom Srbije i Mađarske. Ja sam rekao da ćemo mi da razmišljamo o tome.

Vučić je istakao da mi ni sa kime nemamo sklopljene vojne savez.

- Mi smo vojno neutralna zemlja. Mi imamo vojno-tehničku saradnju sa 101 ili 102 zemlje sveta. Vojna saradnja je jedno. Vojni savez je nešto što se sklapa zarad ili odbrane teritorija, a pošto ih niko nije napao, te odbrane nema, ili zbog ofanzivnih aktivnosti u određenom smeru, uperenog protiv drugih suverenih država. Imate vojnih saveza bezbroj u istoriji. Vojni savez je najviši oblik ujedinjavanja različitih vojski i odbrambenih sistema. Zato je to nešto što nas zabrinjava, što razumemo kao najvišu pretnju Srbiji. Veoma sam zavalan što nam pokazuju uz sladostrasne smehe Plenković, Kurti i ostali, da treba da brinemo o tome. Neki ljudi bi pomislili da nema razloga za brigu. Ja uvek više volim da više brinem, nego dananje brinem. Ne želim da dopustim da budemo iznenađeni, kao što smo 95. dok su time upravljali Amerikanci, tada smo prećutali savez Hrvata i Bošnjaka, praveći se da ne razumemo ništa, i ne vidimo. Pa je zamalo Banjaluka pala. Tada nismo videli kako će udruženim snagama da napadnu. Odjednom smo se u čudu našli kao narod. Sada se nećemo naći u čudu, dobro su nam sve pokazali i nacrtali. Mi nećemo da pravimo vojne saveze protiv njih, ali ćemo biti dovoljno snažni da ih odvratimo, napadi na našu zemlju im neće proći - poručio je Vučić.