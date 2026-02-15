JORGANDŽIJE U NALETU: Atletiko na krilima "pokera" protiv Barse ide na noge redovnoj mušteriji

POSLE spektakularne pobede od 4:0 nad Barselonom u prvom meču polufinala Kupa kralja, Atletiko Madrid se vraća obavezama u Primeri, gde ga od 16.15 na "Valjekasu" očekuje gradski derbi protiv Rajo Valjekana.

FOTO: Tanjug/AP

Tim koji vodi Diego Simeone je treći na tabeli i vodi žestoku bitku za Ligu šampiona, dok je Rayo Valjkano pao u zonu ispadanja i nalazi se pod ogromnim pritiskom.

Atletiko nije u trci za titulu, zaostatak za liderom Barsom pre početka kola iznosio je čak 13 bodova, ali je pozicija među top četiri apsolutni prioritet.

"Jorgandžije" su u četvrtak demonstrirale snagu, disciplinu i ubojitost, a sada žele da taj zamah prenesu i u prvenstvo, pogotovo posle neočekivanog poraza od Betisa (0:1) u prošlom kolu.

U prvom delu sezone savladali su Rajo sa 3:2 što im daje samopouzdanje, ali gradski derbiji često nose nepredvidiv scenario.

S druge strane, tim Injiga Peresa ima samo 22 boda iz 22 kola i nalazi se na 18. mestu.

Tri uzastopna poraza u ligi dodatno su zakomplikovala situaciju, a problem predstavlja i izostanak nekoliko važnih igrača.

Ipak, Rajo je ove sezone često remizirao kod kuće i znao da namuči favorite, najviše se ističe remi sa Barsom, tako da nije bez šansi na današnjem derbiju.

Što se tiče sastava, Atletiko će verovatno rotirati posle kup utakmice, ali povratak Jana Oblaka među stative donosi dodatnu sigurnost.

Istorija međusobnih duela ozbiljno favorizuje goste koji su neporaženi na 19 uzastopnih duela protiv Raja, a mi tipujemo da će taj niz nastaviti danas na "Valjekasu".

