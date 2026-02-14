Politika

"NAPAD NA SRBIJU NEĆE PROĆI": Vučić poslao snažnu poruku (VIDEO)

В.Н.

14. 02. 2026. u 19:21

Predsednik Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom trojnog vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba i istakao da Napad na Srbiju neće proći.

НАПАД НА СРБИЈУ НЕЋЕ ПРОЋИ: Вучић послао снажну поруку (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

 - Vidim da su se ovde sreli i Plenković i Kurti. Vidim da su se sreli i trojica ministara odbrane. Baš "lepo". Oni žele da nam nacrtaju dodatno šta je to što rade, pošto su veoma moćni, snažni i jaki.  Ja im čestitam na toj moći i snazi. Uspeli su, ako im je cilj bio da nas zabrinu, zabrinuli su nas, veoma su nas zabrinuli. I u sladu sa tim, produzimaćemo korake - rekao je predsednik Vučić obraćajući se iz Minhena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!

PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!