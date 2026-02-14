"NAPAD NA SRBIJU NEĆE PROĆI": Vučić poslao snažnu poruku (VIDEO)
Predsednik Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom trojnog vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba i istakao da Napad na Srbiju neće proći.
- Vidim da su se ovde sreli i Plenković i Kurti. Vidim da su se sreli i trojica ministara odbrane. Baš "lepo". Oni žele da nam nacrtaju dodatno šta je to što rade, pošto su veoma moćni, snažni i jaki. Ja im čestitam na toj moći i snazi. Uspeli su, ako im je cilj bio da nas zabrinu, zabrinuli su nas, veoma su nas zabrinuli. I u sladu sa tim, produzimaćemo korake - rekao je predsednik Vučić obraćajući se iz Minhena
