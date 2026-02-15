Politika

VUČIĆ ČESTITAO SRETENJE: Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo

В.Н.

15. 02. 2026. u 07:45

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Dan državnosti, Sretenje.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti.

Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju.

Svim građanima Republike Srbije čestitam Dan državnosti. Neka nam Sretenje bude podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju - napisao je Aleksandar Vučić.

