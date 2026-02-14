"POČIVAJ U MIRU DRAGA TATJANA..." Bogdan Obradović se oprostio od Ječmenice
Tatjana Ječmenica, koja je izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći, ostavila je trag u srpskom tenisu, a od nje se oprostio i bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović.
Bivši selektor je na svom zvaničnom Instagram nalogu napisao: "Počivaj u miru draga Tatjana".
Bogdan Obradović je bio na mestu selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije ukupno 10 godina, u periodu od avgusta 2007. do januara 2017.
