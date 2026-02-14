Tenis

"POČIVAJ U MIRU DRAGA TATJANA..." Bogdan Obradović se oprostio od Ječmenice

Filip Milošević

14. 02. 2026. u 08:45

Tatjana Ječmenica, koja je izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći, ostavila je trag u srpskom tenisu, a od nje se oprostio i bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović.

ПОЧИВАЈ У МИРУ ДРАГА ТАТЈАНА... Богдан Обрадовић се опростио од Јечменице

FOTO: N. Paraušić

 Bivši selektor je na svom zvaničnom Instagram nalogu napisao: "Počivaj u miru draga Tatjana".

Bogdan Obradović je bio na mestu selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije ukupno 10 godina, u periodu od avgusta 2007. do januara 2017.

TUGA! Poginula čuvena srpska teniserka
TUGA! Poginula čuvena srpska teniserka

Tatjana Ječmenica, nekadašnja reprezentativka Jugoslavije u tenisu i selektor FED Kup državnog tima preminula je na licu mesta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak uveče na obilaznici oko Beograda.

14. 02. 2026. u 07:30

