"DERBI SUNCA": Napoli i Roma u direktnoj borbi za Ligu šampiona

NAPOLI i Roma ukrštaju koplja na "Maradoni" (20.45) u jednom od ključnih mečeva borbe za top četiri. Šampion Italije želi iskupljenje posle bolne eliminacije iz Kupa, dok Rimljani stižu na jug sa ambicijom da se bodovno izjednače sa večerašnjim rivalom.

Foto: Profimedia

U okviru novog kola Serije A, aktuelni prvak Napoli dočekuje Roma u velikom "Derbiju Sunca" na stadionu Dijego Armando Maradona.

Duel dolazi u osetljivom trenutku za oba tima – Napolitanci su ispali iz Kupa Italije posle dramatične penal-serije protiv Koma, dok Roma hvata zalet ka mestu koje vodi u Ligu šampiona.

Ekipa Antonija Kontea ostala je bez šanse za duplu krunu, pa sada sav fokus prebacuje na prvenstvo. Dve uzastopne pobede učvrstile su treću poziciju, a niz od 22 meča bez poraza kod kuće uliva dodatno samopouzdanje.

Ipak, problemi sa povredama i suspenzija Huana Žesusa komplikuju situaciju pred derbi. Veliki adut domaćih biće Rasmus Hojlund, koji je protiv Đenove prekinuo golgeterski post u 2026. godini.

Sa druge strane, Roma pod vođstvom Đan Pjera Gasperinija igra, uz Inter, možda i najzreliji fudbal u ligi. "Vučica" ima najbolju odbranu u Seriji A – samo 14 primljenih golova – i još nije skrivila penal ove sezone.

Pobeda nad Kaljarijem (2:0) vratila je tim u trku za top četiri, a Donjel Malen je sa dva gola ponovo potvrdio da je jedno od najboljih zimskih pojačanja u Seriji A.

Ipak, statistika ne ide u prilog Rimljanima: samo jedna pobeda u poslednjih 12 ligaških duela sa Napolijem i nijedna u Napulju još od 2017. godine jasno govore da će večeras imati izuzetno težak zadatak.

Vredi istaći da ova dva tima dele samo tri boda na tabeli, Napoli je treći, Roma peta i to dodatno daje značaj ovom derbiju.

Što se tiče predloga, tipujemo mali broj golova, u pitanju su dva veoma disciplinovana tima, očekujemo veliku taktičku bitku, bez mnogo zaletanja i zbog toga verujemo da neće biti mnogo pogodaka.

