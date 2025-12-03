BAKSI SU U PROBLEMU: Pistonsi igraju sjajno u gostima
MILVOKI će ugostiti Detroit u noći između srede i četvrtka.
Pistonsi igraju jako dobru košarku ove sezone i u dosadašnjem delu takmičenja pretrpeli su samo četiri poraza.
Ostvarili su 15 pobeda, od kojih su čak 8 na gostovanjima, samo dva puta su pretrpeli poraz van Detroita.
U prošlom kolu su na svom parketu savladali Atlantu, konačan rezultat glasio je 99:98.
Sa druge strane, Baksi su neočekivano poraženi od Vašington vizardsa rezultaton 129:126,
Verujemo da će Pistonsi danas slaviti.
NAŠ TIP: Milvoki - Detroit 2 (kvota 1,55)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
VRAĆAJU SE NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Kavalirsi ponovo hvataju ritam
03. 12. 2025. u 14:11
U KRIZI SU: Klipersi žele da prekinu crnu seriju
03. 12. 2025. u 14:05
EHF LIGA ŠAMPIONA: Predlozi iz najelitnijeg evropskog takmičenja
03. 12. 2025. u 13:05
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
03. 12. 2025. u 11:15
PUKLA LjUBAV SRBINA I HRVATSKE! Stigao u transferu koji je šokirao region, a onda otišao posle dva meseca
Srbin je šokirao Hrvatsku!
03. 12. 2025. u 09:50
ŠTA MU JE URADILA!? Ana Ivanović pre devet godina "žestoko izigrala" Bastijana Švajnštajgera
BRAK Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera je definitivno završen.
03. 12. 2025. u 07:43
Komentari (0)