BAKSI SU U PROBLEMU: Pistonsi igraju sjajno u gostima

MILVOKI će ugostiti Detroit u noći između srede i četvrtka.

FOTO: AP/Tanjug

Pistonsi igraju jako dobru košarku ove sezone i u dosadašnjem delu takmičenja pretrpeli su samo četiri poraza.

Ostvarili su 15 pobeda, od kojih su čak 8 na gostovanjima, samo dva puta su pretrpeli poraz van Detroita.

U prošlom kolu su na svom parketu savladali Atlantu, konačan rezultat glasio je 99:98.

Sa druge strane, Baksi su neočekivano poraženi od Vašington vizardsa rezultaton 129:126,

Verujemo da će Pistonsi danas slaviti.

NAŠ TIP: Milvoki - Detroit 2 (kvota 1,55)

