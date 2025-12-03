TIP ostali sportovi

BAKSI SU U PROBLEMU: Pistonsi igraju sjajno u gostima

Marko Milosavljević

03. 12. 2025. u 14:38

MILVOKI će ugostiti Detroit u noći između srede i četvrtka.

Pistonsi igraju jako dobru košarku ove sezone i u dosadašnjem delu takmičenja pretrpeli su samo četiri poraza.

Ostvarili su 15 pobeda, od kojih su čak 8 na gostovanjima, samo dva puta su pretrpeli poraz van Detroita.

U prošlom kolu su na svom parketu savladali Atlantu, konačan rezultat glasio je 99:98.

Sa druge strane, Baksi su neočekivano poraženi od Vašington vizardsa rezultaton 129:126,

Verujemo da će Pistonsi danas slaviti.

NAŠ TIP: Milvoki - Detroit 2 (kvota 1,55)

