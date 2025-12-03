TIP ostali sportovi

NEZAUSTAVLJIVI SU U "MEDISON SKVER GARDENU": Niksi jure još jednu pobedu u NJujorku

Marko Milosavljević

03. 12. 2025. u 14:31

U noći između srede i četvrtka pratićemo okršaj Njujorka i Šarlota.

FOTO: Tanjug/AP

Njiksi su poznati kao ekipa koja igra izuzetno dobru košarku u svojoj dvorani i za sada su ostvarili čak deset pobeda.

Jedin poraz u "Medison skver gardenu" pretrpeli su pre tri nedelje kada je bolji od njih bio Orlando.

Njujorčani se trenutno nalaze na četrtoj poziciji istočne konferencije sa skorom od 13 pobeda i 7 poraza.

Verujemo da će ostvariti još jednu rutinsku pobedu pred domaćim navijačima.

NAŠ TIŠ: Njujork - Šarlot H1 -8,5 (kvota 1,90)

