NEZAUSTAVLJIVI SU U "MEDISON SKVER GARDENU": Niksi jure još jednu pobedu u NJujorku
U noći između srede i četvrtka pratićemo okršaj Njujorka i Šarlota.
Njiksi su poznati kao ekipa koja igra izuzetno dobru košarku u svojoj dvorani i za sada su ostvarili čak deset pobeda.
Jedin poraz u "Medison skver gardenu" pretrpeli su pre tri nedelje kada je bolji od njih bio Orlando.
Njujorčani se trenutno nalaze na četrtoj poziciji istočne konferencije sa skorom od 13 pobeda i 7 poraza.
Verujemo da će ostvariti još jednu rutinsku pobedu pred domaćim navijačima.
NAŠ TIŠ: Njujork - Šarlot H1 -8,5 (kvota 1,90)
