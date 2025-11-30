TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: Padaju golovi u Lajpcigu, Hamburg dominira u gostima...

Marko Milosavljević

30. 11. 2025. u 09:00

DANAS se završava 14. kolo Bundeslige, a mi smo za vas spremili još dva predloga.

Foto: Profimedia

15.00 Lajpcig - Hanover +60,5 (2,35)

16.30 Bergišer - Hamburg H2 3,5 (1,87)

Kvota: 4,39

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...

30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33

