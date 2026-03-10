SLANI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Brz i ukusan zalogaj
Kada vam treba nešto brzo, a ukusno za doručak ili užinu, slani rolat je uvek odličan izbor. Hrskave kore punjene bogatim nadevom od sira, šunke i kiselih krastavčića stvaraju savršenu kombinaciju ukusa kojoj je teško odoleti.
Sastojci
1 pakovanje gotovih kora
Za fil:
- 3 jaja
- 200 gr krem sira
- 1 čaša kisele pavlake
- 1/2 čaše jogurta
- malo majoneza
- 100 gr kačkavalja
- 5–6 kiselih krastavčića
- 300 gr rendane šunke
Za premaz:
- 2 žumanceta
- susam po želji
Priprema:
U većoj posudi pomešajte jaja, krem sir, kiselu pavlaku, jogurt, malo majoneza, rendani kačkavalj, sitno seckane kisele krastavčiće i rendanu šunku. Sve dobro izmešajte da se dobije ujednačen fil.
Kore podelite na dva jednaka dela. Na pleh obložen papirom za pečenje stavite dve kore, premažite delom fila, pa preko stavite još dve kore i ponovo premažite. Ponavljajte postupak dok ima kora i fila, a zatim sve pažljivo uvijte u rolat. Isti postupak ponovite i sa drugim rolatom. Rolate premažite umućenim žumancima i pospite susamom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 15–20 minuta, dok rolati ne dobiju lepu zlatnu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
OVSENE POGAČICE: Zdrav i jednostavan zalogaj
05. 03. 2026. u 10:00
FRITULE: Brza i mirisna poslastica iz mediteranske kuhinje
05. 03. 2026. u 06:15
PICA ROLNICE: Miris doma koji okuplja porodicu
04. 03. 2026. u 10:00
OREO KUGLICE: Bez pečenja, gotove za čas
04. 03. 2026. u 06:00
TRAMP HITNO POZVAO PUTINA: Razgovor trajao sat vremena
RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom.
09. 03. 2026. u 20:34
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)