SLANI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Brz i ukusan zalogaj

Kada vam treba nešto brzo, a ukusno za doručak ili užinu, slani rolat je uvek odličan izbor. Hrskave kore punjene bogatim nadevom od sira, šunke i kiselih krastavčića stvaraju savršenu kombinaciju ukusa kojoj je teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 pakovanje gotovih kora

Za fil:

3 jaja

200 gr krem sira

1 čaša kisele pavlake

1/2 čaše jogurta

malo majoneza

100 gr kačkavalja

5–6 kiselih krastavčića

300 gr rendane šunke

Za premaz:

2 žumanceta

susam po želji

Priprema:

U većoj posudi pomešajte jaja, krem sir, kiselu pavlaku, jogurt, malo majoneza, rendani kačkavalj, sitno seckane kisele krastavčiće i rendanu šunku. Sve dobro izmešajte da se dobije ujednačen fil.

Kore podelite na dva jednaka dela. Na pleh obložen papirom za pečenje stavite dve kore, premažite delom fila, pa preko stavite još dve kore i ponovo premažite. Ponavljajte postupak dok ima kora i fila, a zatim sve pažljivo uvijte u rolat. Isti postupak ponovite i sa drugim rolatom. Rolate premažite umućenim žumancima i pospite susamom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 15–20 minuta, dok rolati ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!