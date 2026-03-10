Politika

NAJVEĆI RAZVOJ SRBIJE OD DRUGOG SVETSKOG RATA Vučić: Pravićemo i aerodrome, mnogo nas posla čeka, posebno za male avione

В.Н.

10. 03. 2026. u 08:39

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o izgradnji autoputa Vožd Karađorđe kao i o planu za železnicu i izgradnju novih aerodroma kada je predstavljao plan "Srbija 2030".

НАЈВЕЋИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ ОД ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА Вучић: Правићемо и аеродроме, много нас посла чека, посебно за мале авионе

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Bili smo uspešni, ali moram biti još uspešniji rekao je tada predsednik. 

- Bilo je 622 km urađenih auto-puteva, brzih saobraćajnica, u ovom trenutku se radi 380 km. Moravski Koridor 40 km, obilaznica Valjevo, Sremska Rača Kuzmin, Slepvević-Badovicni, obilaznica oko Kragujevca, oko Novog Sada, BG-Zrenjanin-Novi-Sad...

Mi predviđamo da uradimo još auto-puteva do 2035. još 578 km, sa 622 km i sa ovih 578 km, oborili smo proporcionalno sve rekorde u Evropi, niko nije ni blizu nas - istakao je Vučić.

Govorio je o obe faze izgradnje auto-puta Vožd Karađorđe, zatim i popularnim "Smajlijem" i drugim velikim putnim pravcima. 

- Ono što život znači za ljude na jugu Kraljevo- Novi Pazar-Jarinje, pa sve do Mitrovice ako nam dozvole. Čitava isotčna Srbija sa Borom je povezana, uradićemo brzu saobraćajnicu do Brze Palanke i Negotina, imaćemo kao na dlanu istok Srbije.

Plan za železnicu je da uradimo 1019 km. Sad znamko ko radi brže, ko sporije, znamo sa kim možemo da radimo i da su se ljudi ohrabrili i da moramo da gradimo ošteno i odgovorno, a ne da nas politika zaustavi u gradnji.

Projekti koji sada idu Zemun polje - aerodrom Nikola Tesla  Nac. stadion, Niš-Brestovac, Niš-Dimitrovgrad, obilaznica oko Niša....Ako uspemo sve to, to će biti najveći razvoj Srbije od Drugog svetskog rata. Pravićemo i aerodrome, mnogo nas posla čeka, posebno za male avione - rekao je predsednik.

Aleksandar Vučić ističe da ćemo podizati i druge manje aerodrome, za male avione, da dovodimo ljude u Borsku i Kruševačku regiju. 

- Niški aerodorm očekuje dodatni prosperite, adićemo i na Lađevcima, Čačak-Kraljevo, ali Nišk iaerodorm će značajno napredovati, da ima veći broj letova i putnika, ali i građanima da dostignu veći broj destinacijama. Hvala Er Srbiji što donosi profit svojoj državi, što reprezentuje na pravi način državu - zključio je predsednik.

BONUS VIDEO - Vučić: Ovo vreme zahteva ozbiljnost i posvećenost

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TRAMPU: Mi određujemo KRAJ rata! TRAMP PRETI: Smrt, vatra i bes će vladati nad njima!
Svet

0 0

IRANCI TRAMPU: "Mi određujemo KRAJ rata!" TRAMP PRETI: "Smrt, vatra i bes će vladati nad njima!"

IRANSKI tvrdolinijaši u ponedeljak su izašli na ulice kako bi proglasili svoju odanost novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju, čiji je uspon ugasio nade da će se rat na Bliskom istoku uskoro završiti. Rat danas ulazi u 11. dan, a osim nevinih žrtava ogromne posledice mogu se osetiti na tržištu. Došlo je do velikog rasta cena nafte i naglog pada berzi zbog zatvaranja Hormuškog moreuza.

10. 03. 2026. u 08:34

Komentari (24)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TAJNA CECINOG HITA: Šta se krije iza stihova pesme Fatalna ljubav

TAJNA CECINOG HITA: Šta se krije iza stihova pesme "Fatalna ljubav"