NAJVEĆI RAZVOJ SRBIJE OD DRUGOG SVETSKOG RATA Vučić: Pravićemo i aerodrome, mnogo nas posla čeka, posebno za male avione

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o izgradnji autoputa Vožd Karađorđe kao i o planu za železnicu i izgradnju novih aerodroma kada je predstavljao plan "Srbija 2030".

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Bili smo uspešni, ali moram biti još uspešniji rekao je tada predsednik.

- Bilo je 622 km urađenih auto-puteva, brzih saobraćajnica, u ovom trenutku se radi 380 km. Moravski Koridor 40 km, obilaznica Valjevo, Sremska Rača Kuzmin, Slepvević-Badovicni, obilaznica oko Kragujevca, oko Novog Sada, BG-Zrenjanin-Novi-Sad...

Mi predviđamo da uradimo još auto-puteva do 2035. još 578 km, sa 622 km i sa ovih 578 km, oborili smo proporcionalno sve rekorde u Evropi, niko nije ni blizu nas - istakao je Vučić.

Govorio je o obe faze izgradnje auto-puta Vožd Karađorđe, zatim i popularnim "Smajlijem" i drugim velikim putnim pravcima.

- Ono što život znači za ljude na jugu Kraljevo- Novi Pazar-Jarinje, pa sve do Mitrovice ako nam dozvole. Čitava isotčna Srbija sa Borom je povezana, uradićemo brzu saobraćajnicu do Brze Palanke i Negotina, imaćemo kao na dlanu istok Srbije.

Plan za železnicu je da uradimo 1019 km. Sad znamko ko radi brže, ko sporije, znamo sa kim možemo da radimo i da su se ljudi ohrabrili i da moramo da gradimo ošteno i odgovorno, a ne da nas politika zaustavi u gradnji.

Projekti koji sada idu Zemun polje - aerodrom Nikola Tesla Nac. stadion, Niš-Brestovac, Niš-Dimitrovgrad, obilaznica oko Niša....Ako uspemo sve to, to će biti najveći razvoj Srbije od Drugog svetskog rata. Pravićemo i aerodrome, mnogo nas posla čeka, posebno za male avione - rekao je predsednik.

Aleksandar Vučić ističe da ćemo podizati i druge manje aerodrome, za male avione, da dovodimo ljude u Borsku i Kruševačku regiju.

- Niški aerodorm očekuje dodatni prosperite, adićemo i na Lađevcima, Čačak-Kraljevo, ali Nišk iaerodorm će značajno napredovati, da ima veći broj letova i putnika, ali i građanima da dostignu veći broj destinacijama. Hvala Er Srbiji što donosi profit svojoj državi, što reprezentuje na pravi način državu - zključio je predsednik.

BONUS VIDEO - Vučić: Ovo vreme zahteva ozbiljnost i posvećenost