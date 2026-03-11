Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

Mister Tipster

11. 03. 2026. u 08:27

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP/Lise Åserud

Sreda

18.45 Bajer Leverkuzen - Arsenal D1+ (1.70)

21.00 Bodo Glimt - Sporting 1X (1.50)

21.00 PSŽ - Čelsi 1X&|1+ (1.80)

Ukupna kvota: 4.59

