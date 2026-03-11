NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Sreda
18.45 Bajer Leverkuzen - Arsenal D1+ (1.70)
21.00 Bodo Glimt - Sporting 1X (1.50)
21.00 PSŽ - Čelsi 1X&|1+ (1.80)
Ukupna kvota: 4.59
