OGLASIO SE LUKA DONČIĆ! Slovenac nije mogao više da ćuti, otkrio sve o razlazu sa Anamarijom Goltes
POSLE silnih spekulacija superzvezda Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, potvrdio je da više nije veren sa Anamarijom Goltes, majkom njegove dve ćerke!
Naime, danima se nagađa o prekidu veridbe i raskidu veze Luke Dončića i Anamarije Goltes, koja je navodno prijavila košarkaša policiji posle porođaja prošle godine, kada je rodila drugu ćerkicu.
Sad su procurili novi detalji, a Luka je potvrdio da je raskinuo veridbu. Kako prenosi portal "TMZ" koji je dobro upućen u privatne živote javnih ličnosti, Anamarija je tužila Luku i od njega zahtevala da plaća alimentaciju za svoju decu. U zahtevu koji je podnet ne traži se starateljstvo nad decom, već samo da Dončić plaća njihove troškove, ali i troškove advokata koji će biti angažovani tokom procesa.
- Volim moje ćerke više nego išta na svetu. Činim sve kako bi one mogle da budu u SAD sa mnom tokom sezone, ali to nije moguće trenutno. Zbog toga sam odlučio da raskinem veridbu. Sve što radim, radim za moje ćerke. Hoću da budu srećne, uvek ću se boriti da im pružim najbolji život koji mogu - kazao je Luka Dončić, koji je ovog leta potpisao novi, trogodišnji ugovor vredan 165.000.000 dolara sa Los Anđeles Lejkersima, pa američki mediji navode da novac nikada nije bio problem jer je Dončić plaćao uvek sve što je bilo potrebno za ćerke.
Isti izvor navodi da je Anamarija u maju 2025. godine napustila Ameriku i vratila se u Sloveniju.
Ljubavna priča poznatog para počela je još u ranom detinjstvu. Upoznali su se kada su imali samo 12 godina, tokom porodičnog letovanja na hrvatskom ostrvu Krk. Zvanično su postali par 2016. godine, kada je Dončić imao 16 godina, a njihovo prvobitno prijateljstvo preraslo je u veliku ljubav. Svoju izabranicu Luka je romantično zaprosio na simboličan datum, 7. jula (7. 7.), što predstavlja omaž broju 77 koji slavni košarkaš nosi na dresu. Iako se govorilo o kratkom raskidu 2018. godine pred NBA draft na kom je Luka izabran, par je tada veoma brzo izgladio odnose i obnovio vezu.
Dončić i Goltesova iz svoje dugogodišnje veze imaju dve ćerkice. Njihovo prvo dete, devojčica Gabrijela, rođena je 2023. godine, dok je mlađa ćerka Olivija na svet stigla krajem 2025. godine, neposredno nakon Gabrijelinog drugog rođendana. Anamarija, koja je na društvenim mrežama često delila prizore iz njihovog doma i trenutke pripreme zdravih obroka, nedavno je sa pratiocima delila svoja razmišljanja o trudnoći i tome kako će izgledati život sa dvoje male dece.
Bivša verenica Luke Dončića rođena je 30. aprila 1998. godine u Zagorju. Odrastala je u obrazovanoj porodici – majka joj je diplomirani pravnik, a otac je završio Univerzitet u Ljubljani. Anamarija, koja ima i mlađu sestru Piju, krenula je roditeljskim stopama i diplomirala ekonomiju u Ljubljani, od čega nije želela da odustane ni nakon preseljenja u Sjedinjene Američke Države. U svojoj karijeri radila je kao fitnes instruktorka i bavila se plesom, a najveću prepoznatljivost stekla je kao model čije se lice našlo na naslovnicama brojnih prestižnih modnih časopisa. Uz to je uspešna preduzetnica i influenserka, a karijeru je gradila paralelno uz svog dugogodišnjeg, sada već bivšeg, partnera.
