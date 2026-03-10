IRANCI TVRDE: Netanijahu je mrtav

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se na društvenim mrežama, piše hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim.

Tanjug

Nekoliko indikatora koji podstiču te spekulacije uključuju sledeće:

1. Prošla su skoro tri dana otkako je poslednji video Netanijahua objavljen na njegovom ličnom kanalu i skoro četiri dana otkako su objavljene poslednje njegove slike. Nakon toga, nekoliko izjava koje se pripisuju Netanijahuu bile su u formi teksta.

2. Pre poslednjeg videa Netanijahua, obično je objavljivan najmanje jedan video, a ponekad i do tri videa dnevno. Međutim, odsustvo čak i jednog videa u poslednja tri dana pojačalo je spekulacije.

3. Više hebrejskih izvora je izvestilo da su se 8. marta pojavili izveštaji koji ukazuju na to da je bezbednosni perimetar oko Netnijahuove kuće pojačan, posebno kako bi se suprotstavili potencijalnim samoubilačkim dronovima.

4. Navodi se da je otkazivanje planirane posete Džareda Kušnera (Trampovog zeta) i Stiva Vitkofa (Trampovog specijalnog izaslanika) Izraelu, koja je bila zakazana za danas, povezano sa ovom situacijom.

5. Jelisejska palata takođe nije precizirala datum telefonskog razgovora između francuskog predsednika Emanuela Makrona i Netanijahua u novinskom izveštaju o pozivu, već je objavljen samo tekst ovog navodnog razgovora.

Ove spekulacije još uvek nisu zvanično potvrđene ili demantovane.

Ranije su se pojavile slične glasine u vezi sa Netnijahuovim bratom Idom i ministrom nacionalne bezbednosti Izraela, Itamarom Ben-Gvirom.

(B92)

Uskoro opširnije