IRANCI TVRDE: Netanijahu je mrtav
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se na društvenim mrežama, piše hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim.
Nekoliko indikatora koji podstiču te spekulacije uključuju sledeće:
1. Prošla su skoro tri dana otkako je poslednji video Netanijahua objavljen na njegovom ličnom kanalu i skoro četiri dana otkako su objavljene poslednje njegove slike. Nakon toga, nekoliko izjava koje se pripisuju Netanijahuu bile su u formi teksta.
2. Pre poslednjeg videa Netanijahua, obično je objavljivan najmanje jedan video, a ponekad i do tri videa dnevno. Međutim, odsustvo čak i jednog videa u poslednja tri dana pojačalo je spekulacije.
3. Više hebrejskih izvora je izvestilo da su se 8. marta pojavili izveštaji koji ukazuju na to da je bezbednosni perimetar oko Netnijahuove kuće pojačan, posebno kako bi se suprotstavili potencijalnim samoubilačkim dronovima.
4. Navodi se da je otkazivanje planirane posete Džareda Kušnera (Trampovog zeta) i Stiva Vitkofa (Trampovog specijalnog izaslanika) Izraelu, koja je bila zakazana za danas, povezano sa ovom situacijom.
5. Jelisejska palata takođe nije precizirala datum telefonskog razgovora između francuskog predsednika Emanuela Makrona i Netanijahua u novinskom izveštaju o pozivu, već je objavljen samo tekst ovog navodnog razgovora.
Ove spekulacije još uvek nisu zvanično potvrđene ili demantovane.
Ranije su se pojavile slične glasine u vezi sa Netnijahuovim bratom Idom i ministrom nacionalne bezbednosti Izraela, Itamarom Ben-Gvirom.
(B92)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
STAV MAĐARSKE JE JASAN: Veliko "ne" za Zelenskog i Ukrajinu
10. 03. 2026. u 12:13
MAKRON: Potrebna nam je nuklearna energija kao pokretač napretka i nezavisnosti
10. 03. 2026. u 12:02
"JOŠ NEMA KONKRETNIH DATUMA": Oglasila se Moskva o pregovorima o Ukrajini
10. 03. 2026. u 11:51
TRAMP HITNO POZVAO PUTINA: Razgovor trajao sat vremena
RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom.
09. 03. 2026. u 20:34
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)