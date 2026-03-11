DVANAESTI je dan rata na Bliskom istoku.

AP Photo/Hassan Ammar

Objavljen novi snimak iz Teherana: Spasioci satima tragaju za preživelima posle stravičnog napada

Pojavio se novi snimak potrage za preživelima nakon napada Izraela i Amerike na trg Resalat u Teheranu.

Pogođen teretni brod u Ormuskom Moreuzu: Oglasila se britanska služba

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom na oko 46 kilometara udaljenosti od obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopšteno je danas iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Drama kod američkog konzulata: Dron presretnut iznad Erbila, snažna eksplozija odjeknula gradom

Snažna eksplozija se čula u blizini američkog konzulata u Erbilu, na severu Iraka, nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili samoubilački dron koji je ciljao to područje.

Zelenski u panici: "Sukob na Bliskom istoku bi mogao da se pretvori u svetski rat"

Ukoliko se sukob na Bliskom istoku uskoro ne zaustavi, mogao bi da preraste u svetski rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Modžtaba Hamnei novi vođa ratnog Irana – Teheran sprema „nuklearni odgovor”?

Nakon pogibije ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim vazdušnim udarima, Skupština eksperata (mudžtahidi) izabrala je njegovog sina za naslednika.

Libanski mediji: Izrael pogodio stambenu zgradu u centru Bejruta, nema podataka o žrtvama

Izraelske snage su tokom noći pogodile stambenu zgradu u centru Bejruta, prenose libanski državni mediji, javlja Rojters.

Na fotografijama koje su prenele agencije vidi se kako je oštećena zgrada u naselju Ajša Bakar, ali i dalje nema informacijama o žrtvama.

U izraelskom napadu potpuno su uništena dva sprata stambene zgrade u centru Bejruta, jedan iznad drugog, a ekipe za hitne intervencije su na licu mesta i pokušavaju da ugase požar, prenosi Al Džazira.

Za sada nije poznato ko je bio meta napada, koji se dogodio u gusto naseljenom naselju bez prethodnog upozorenja.

IDF: Iran ispalio novu seriju raketa prema Izraelu

Izraelska vojska saopštila je da je Iran tokom noći ispalio novu seriju raketa prema Izraelu, zbog čega su se oglasile sirene u centralnom delu zemlje, prenosi Tajms of Izrael.

Teretni brod u plamenu u Ormuskom moreuzu. Posada evakuisana

Teretni brod je u plamenu u Ormuskom moreuzu nakon što ga je pogodila neidentifikovana raketa, saopštila je Pomorska trgovačka operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Posada je evakuisana i zatražila je pomoć, dodaje se u saopštenju.

Katar presreo novi raketni napad

Katarske oružane snage presrele su novi raketni napad, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Napad je usledio nakon upozorenja o „povećanoj“ bezbednosnoj pretnji koje su katarski zvaničnici izdali samo nekoliko minuta ranije.

SAD i Velika Britanija povećavaju svoje vojno prisustvo oko Irana

Dvanaesti dan rata u Iranu obeležila je povećana vojna aktivnost Sjedinjenih Država i Velike Britanije, sa novim pretnjama usmerenim ka Teheranu. Američki bombarderi poleteli su iz baze u Velikoj Britaniji, koja je takođe poslala svoje ratne brodove u istočni Mediteran. Istovremeno, američke snage su izvršile napad u blizini Ormuskog moreuza, dok izraelski udari u regionu nastavljaju, izveštava Skaj njuz.

Povećana vojna aktivnost SAD i Velike Britanije

Američki bombarderi poleteli su iz vazduhoplovne baze RAF Ferford u Glosterširu nakon što je Pit Hegset upozorio na „najintenzivniji dan napada unutar Irana do sada“. Velika Britanija je takođe povećala svoje vojno prisustvo. Britanski ratni brod HMS Dragon je isplovio ka istočnom Mediteranu, a razlog za to je prošlonedeljni napad dronom na britansku bazu na Kipru. Velika Britanija takođe priprema drugi brod za raspoređivanje, RFA Lajm Bej, da se pridruži Dragonu.

U Velikoj Britaniji, ministar unutrašnjih poslova zabranio je proiranski protest planiran u Londonu nakon što je policija ukazala na „ozbiljne“ bezbednosne rizike.

