uživoTOTALNA ESKALACIJA RATA: Eksplozije u Bejrutu, Iran lansirao nove rakete, SAD i Britanija šalju vojsku!
DVANAESTI je dan rata na Bliskom istoku.
Objavljen novi snimak iz Teherana: Spasioci satima tragaju za preživelima posle stravičnog napada
Pojavio se novi snimak potrage za preživelima nakon napada Izraela i Amerike na trg Resalat u Teheranu.
Celu vest pročitajte OVDE
Pogođen teretni brod u Ormuskom Moreuzu: Oglasila se britanska služba
Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom na oko 46 kilometara udaljenosti od obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopšteno je danas iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije.
Celu vest pročitajte OVDE
Drama kod američkog konzulata: Dron presretnut iznad Erbila, snažna eksplozija odjeknula gradom
Snažna eksplozija se čula u blizini američkog konzulata u Erbilu, na severu Iraka, nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili samoubilački dron koji je ciljao to područje.
Celu vest pročitajte OVDE
Zelenski u panici: "Sukob na Bliskom istoku bi mogao da se pretvori u svetski rat"
Ukoliko se sukob na Bliskom istoku uskoro ne zaustavi, mogao bi da preraste u svetski rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Celu vest pročitajte OVDE
Modžtaba Hamnei novi vođa ratnog Irana – Teheran sprema „nuklearni odgovor”?
Nakon pogibije ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim vazdušnim udarima, Skupština eksperata (mudžtahidi) izabrala je njegovog sina za naslednika.
Celu vest pročitajte OVDE
Libanski mediji: Izrael pogodio stambenu zgradu u centru Bejruta, nema podataka o žrtvama
Izraelske snage su tokom noći pogodile stambenu zgradu u centru Bejruta, prenose libanski državni mediji, javlja Rojters.
Na fotografijama koje su prenele agencije vidi se kako je oštećena zgrada u naselju Ajša Bakar, ali i dalje nema informacijama o žrtvama.
U izraelskom napadu potpuno su uništena dva sprata stambene zgrade u centru Bejruta, jedan iznad drugog, a ekipe za hitne intervencije su na licu mesta i pokušavaju da ugase požar, prenosi Al Džazira.
Za sada nije poznato ko je bio meta napada, koji se dogodio u gusto naseljenom naselju bez prethodnog upozorenja.
IDF: Iran ispalio novu seriju raketa prema Izraelu
Izraelska vojska saopštila je da je Iran tokom noći ispalio novu seriju raketa prema Izraelu, zbog čega su se oglasile sirene u centralnom delu zemlje, prenosi Tajms of Izrael.
Teretni brod u plamenu u Ormuskom moreuzu. Posada evakuisana
Teretni brod je u plamenu u Ormuskom moreuzu nakon što ga je pogodila neidentifikovana raketa, saopštila je Pomorska trgovačka operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Posada je evakuisana i zatražila je pomoć, dodaje se u saopštenju.
Katar presreo novi raketni napad
Katarske oružane snage presrele su novi raketni napad, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Napad je usledio nakon upozorenja o „povećanoj“ bezbednosnoj pretnji koje su katarski zvaničnici izdali samo nekoliko minuta ranije.
SAD i Velika Britanija povećavaju svoje vojno prisustvo oko Irana
Dvanaesti dan rata u Iranu obeležila je povećana vojna aktivnost Sjedinjenih Država i Velike Britanije, sa novim pretnjama usmerenim ka Teheranu. Američki bombarderi poleteli su iz baze u Velikoj Britaniji, koja je takođe poslala svoje ratne brodove u istočni Mediteran. Istovremeno, američke snage su izvršile napad u blizini Ormuskog moreuza, dok izraelski udari u regionu nastavljaju, izveštava Skaj njuz.
Povećana vojna aktivnost SAD i Velike Britanije
Američki bombarderi poleteli su iz vazduhoplovne baze RAF Ferford u Glosterširu nakon što je Pit Hegset upozorio na „najintenzivniji dan napada unutar Irana do sada“. Velika Britanija je takođe povećala svoje vojno prisustvo. Britanski ratni brod HMS Dragon je isplovio ka istočnom Mediteranu, a razlog za to je prošlonedeljni napad dronom na britansku bazu na Kipru. Velika Britanija takođe priprema drugi brod za raspoređivanje, RFA Lajm Bej, da se pridruži Dragonu.
U Velikoj Britaniji, ministar unutrašnjih poslova zabranio je proiranski protest planiran u Londonu nakon što je policija ukazala na „ozbiljne“ bezbednosne rizike.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
SVE JE NA PRODAJU: Saudijska Arabija pregovara o kupovini sistema PVO od Ukrajine
11. 03. 2026. u 00:15
"NADAMO SE DA ĆE OSTATI U SKLADIŠTU" Hrvatski ministar u panici zbog najnovijih raketa: Vučićeva Srbija i snaga naše vojske jedina tema!
SRBIJA predsednika Aleksandra Vučića i snaga naše vojske, koja je Vučićevim zalaganjem podignuta iz pepela, jedina je tema u Hrvatskoj!
10. 03. 2026. u 18:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)