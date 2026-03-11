ŠOK! Novak Đoković izbačen sa Indijan Velsa
NOVAK Đoković je u noći između utorka i srede po srednjeevropskom vremenu završio svoju odiseju u Indijan Velsu.
Ruku na srce, kada je dubl u pitanju. Srbin je i dalje u delu singl žreba gde će igrati protiv Džeka Drejpera u osmini finala.
No, krenimo redom, Novak Đoković i Stefanos Cicipas su na iznenađenje navijača u Kaliforniji ispali od Artura Rinderkneša i Valentana Vašeroa koji su slavili sa 7:6(7:4), 7:5.
Podsećanja radi, Srbin i Grk su izbacili Pavića i Arevala u prvom kolu, a sada su imali brdo šansi da presude Rinderknešu i Vašerou, daljnjoj braći čija porodična linija i poznavanje su prilično pomogli u ovoj konkurenciji.
Mora se priznati da sau Novak i Stefanos imali svoje prilike, i to kakve! Propustili su tri set lopte u prvom setu i servirali su za drugi set. Kada se takve šanse ne iskoriste, onda jasno stiže kazna.
A zanimljivo je bilo ne samo rezultatski ove noći u Indijan Velsu, već odnos igrača na terenu. Naime, retko se dešava - gotovo nikada - da neko toliko naljuti Novaka Đokovića da posle meča dobije samo jedan poslovni stisak ruke. Artur Rinderkneš je uspeo to svojim ponašanjem.
Pričao je Francuz tokom poena, ometao Cicipasa na jednom smeču, prelazio reketom na protivničku stranu mreže, sve redom. Čak je odlučio i da se raspravlja u jednom trenutku sa Đokovićem na mreži, pa je na kraju meča dobio rukovanje u stilu "eto tako" jer mora da se ispoštuje procedura.
Epilog, Novak Đoković i Stefanos Cicipas su eliminisani, dok Valentin Vašero i Artur Rinderkneš u narednom kolu igraju protiv Karena Hačanova i Andreja Rubljova. Đoković sutra igra meč osmine finala singla protiv Džeka Drejpera iz Velike Britanije.
