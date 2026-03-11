Politika

"KO ĆE VODITI SRBIJU U NAREDNIH 10 GODINA?" Brnabićeva upitala - LJudi bez lica ili oni koji su Srbiju podigli iz pepela? (VIDEO)

В.Н.

11. 03. 2026. u 08:44

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je na svom zvaničnom Instagram profilu snimak dela jednog svog televizijskog gostovanja u kojoj govori o tome ko će u narednom periodu voditi Srbiju - da li oni koji su je podigli iz pepela ili blokaderi - ljudi bez lica koji ne umeju ni da se predstave.

- Ko će voditi Srbiju u narednih 10 godina, koje će odrediti narednih 100 godina? Ljudi bez lica, koji ne mogu ni da se predstave ili oni koji su uspeli da Srbiju podignu iz pepela? Oni koji su ugasili 550.000 radnih mesta ili oni koji su uspeli da stvore 600.000 radnih mesta? - upitala je predsednika Skupštine. 

