SVET NA IVICI "ARMAGEDONA": Modžtaba Hamnei novi vođa ratnog Irana – Teheran sprema „nuklearni odgovor”?

NAKON pogibije ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim vazdušnim udarima, Skupština eksperata (mudžtahidi) izabrala je njegovog sina za naslednika.

Modžtaba Hamnei (56), drugi sin nedavno ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, zvanično je postao Vrhovni vođa i preuzeo kormilo Islamske Republike u trenutku kada se država bori za opstanak. Njegov izbor dolazi kao direktan prkos američkom predsedniku Donaldu Trampu, koji je prethodno izbor Modžtabe proglasio „neprihvatljivim”.

Krštenje vatrom: Operacija „Epski bes”

Dok novi vođa polaže zakletvu, Iran se nalazi pod nezaustavljivim talasima vazdušnih udara u okviru operacije „Epski bes“, koju su pre šesnaest dana pokrenule snage Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Prema navodima Pentagona, pogođeno je više od 5.000 ciljeva, uključujući ključne komandne centre, raketna postrojenja i samu rezidenciju ajatolaha Alija Hamneija, koji je stradao u prvim časovima ove operacije.

Iako je iranska protivvazdušna odbrana značajno degradirana nakon višednevnih napada, Iranska revolucionarna garda (IRGC) ne odustaje – nastavlja sa masovnim udarima balističkim raketama i dronovima na Izrael i američke baze širom zalivskih zemalja, pri čemu je do sada potvrđena smrt više pripadnika vojske SAD -a.

Na ivici "Armagedona"

Najveća strepnja međunarodne zajednice vezana je za status iranskog nuklearnog programa koji je sada, prema mnogim ocenama, prešao tačku bez povratka. Prema najnovijim izveštajima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), vazdušni udari su naneli štetu površinskim objektima u Natancu, ali podzemni kapaciteti za obogaćivanje uranijuma, zaštićeni desetinama metara betona i stena, ostali su operativni. Procene obaveštajnih službi ukazuju na to da Teheran već poseduje zalihe od preko 180 kilograma uranijuma obogaćenog do 60%, što je količina koja se za nekoliko dana može podići na nivo potreban za nuklearno oružje odnosno za izradu najmanje tri do četiri nuklearne bojeve glave.

Zapadni vojni analitičari sa zebnjom upozoravaju na „nuklearni Armagedon” – scenario u kojem bi Modžtaba Hamnei, kao novi lider sa apsolutnom podrškom vojnog vrha, mogao da izda naređenje za sklapanje prve atomske bojeve glave kao „krajnje sredstvo” odvraćanja kopnene invazije. Istovremeno, Ormuski moreuz se već deveti dan nalazi pod potpunom blokadom iranske mornarice. Ovaj potez izazvao je haos na svetskim berzama, poteravši cene nafte u neslućene visine, što ozbiljno preti globalnoj ekonomskoj stabilnosti.

Tramp preti: „Neće dugo trajati”

Reakcija iz Vašingtona bila je brza i izuzetno oštra. Predsednik SAD -a Donald Tramp je povodom izbora Modžtabe Hamneija, izričito izjavio da novi lider „neće dugo trajati“ ukoliko ne pristane na potpunu kapitulaciju i momentalnu demontažu nuklearnog programa. Tramp je dodao da Vašington mora imati uticaj na izbor Vrhovnog vođe, nazvavši novu vlast u Teheranu „neprihvatljivom”.

Istovremeno, unutar Irana se izveštava o ozbiljnim unutrašnjim nemirima. Dok bezbednosne snage pokušavaju da održe red pod teretom neprekidnih vazdušnih udara, elitne jedinice Islamske revolucionarne garde su angažovane na gušenju protesta koji poprimaju karakter oružane pobune u pojedinim provincijama. Pogoršanje energetske krize i nestašice struje dodatno podstiču gnev stanovništva, dok režim pokušava da konsoliduje vlast pod vođstvom novog vrhovnog komandanta.

Trka sa vremenom

Izborom Modžtabe Hamneija u jeku ratnog stanja, iranski režim je jasno izabrao put „sve ili ništa”. Svet sa nezapamćenom zebnjom iščekuje naredni potez Teherana, jer granica između regionalnog sukoba i nuklearne kataklizme nikada u istoriji nije bila tanja.

Dok američki i izraelski avioni nastavljaju operaciju „Epski bes”, a iranski projektili pogađaju ciljeve širom regiona, sudbina Bliskog istoka — a možda i čitave planete — sada zavisi od jedne odluke. Pitanje svih pitanja jeste: da li će novi Vrhovni vođa, suočen sa egzistencijalnom pretnjom po opstanak Islamske Republike, povući „atomski potez očajnika”?

KO JE NOVI VRHOVNI VOĐA? Modžtaba Hamnei (56) godinama je važio za najuticajnijeg „čoveka iz senke” i glavnog stratega unutar bezbednosnih struktura Irana. Iako nije imao čin velikog ajatolaha, njegov autoritet nad Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC) je apsolutan. Smatra se ideologom agresivnije spoljne politike i ključnom figurom koja je koordinisala akcije mreže proiranskih grupa u Iraku, Siriji i Libanu. Njegovo preuzimanje vlasti, usred ratnog stanja, označava prvu „dinastičku” smenu u istoriji Islamske Republike, što predstavlja radikalan raskid sa dosadašnjom političkom praksom Teherana.

