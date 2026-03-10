"NADAMO SE DA ĆE OSTATI U SKLADIŠTU" Hrvatski ministar u panici zbog najnovijih raketa: Vučićeva Srbija i snaga naše vojske jedina tema!
SRBIJA predsednika Aleksandra Vučića i snaga naše vojske, koja je Vučićevim zalaganjem podignuta iz pepela, jedina je tema u Hrvatskoj!
Naime, prema pisanjima hrvatskih medija, ministar odbrane Ivan Anušić je, odgovarajući na pitanja novinara rekao da, uopšteno, srpska vojska intenzivno ulaže u modernizaciju svojih oružanih snaga već 10 godina.
- Ono što smo mogli danas pročitati u Jutarnjem listu, čini mi se, jeste da imaju hipersonične rakete koje imaju domet 300 kilometara i lete šest mahova, što je ozbiljno naoružanje, i samo to mogu reći: mi treba da činimo i radimo na snaženju naših odbrambenih kapaciteta i potencijala. Nadam se da će te hipersonične rakete ostati kod njih u skladištu, gde im je i mesto - rekao je.
Pakistan je, prema dostupnim informacijama, za 60 takvih projektila platio oko 100 miliona dolara, što znači da cena jedne rakete iznosi između 1,6 i 1,7 miliona dolara.
Vojni analitičar Igor Tabak izjavio je za hrvatske medije da je reč o veoma ozbiljnom i relativno modernom sistemu naoružanja.
– To spada među najozbiljnije oružje koje Srbija trenutno poseduje. Hrvatska nema ništa slično po snazi i dometu. Naša sposobnost udara po kopnenim ciljevima je ograničena, a protivvazdušna odbrana nije razvijena na tom nivou – rekao je Tabak.
On objašnjava da se radi o supersoničnom, a ne hipersoničnom oružju, jer raketa dostiže brzinu od oko četiri maha tek u završnoj fazi napada. Projektil najpre leti krstarećom putanjom, a zatim se u završnom delu putanje obrušava ka cilju gotovo vertikalno.
Takva kvazibalistička putanja, kako objašnjava Tabak, čini presretanje izuzetno teškim.
– Problem je što senzori imaju vrlo malo vremena da otkriju raketu zbog relativno kratke udaljenosti od lansiranja do cilja. Presretanje zahteva napredne protivraketne sisteme, a takvi sistemi trenutno ne postoje u Hrvatskoj – istakao je Tabak.
Podsetimo, specijalizovani portal Tango Siks preneo je informaciju da vojska Srbije poseduje supersoničnu kvazi-balističku raketu dometa (minimum) 250 kilometara.
Reč je o kineskoj raketi vazduh-zemlja CM-400. Dve rakete ovog tipa danas su uočene podvešene na višenamenskom borbenom avionu MiG-29SM+ Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.
Vazduhoplovno ubojno sredstvo brzine i dometa koje ne poseduje ni jedna oružana sila u širem regionu najverovatnije se odnosi na nedavne najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je kazao i „…ljudi ne sanjaju šta sve imamo, šta sve nabavljamo, ne sanjaju“.
