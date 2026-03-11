MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda dobila fenomenalne vesti i to od koga

KAKVO jutro na Marakani! Iz Azije dolaze sjajne vesti.

Naime, fudbaler Crvene zvezde na pozajmici u Ujedinjenim Arapksim Emiratima, Felisio Milson, igra sve bolje u svom novom klubu i čini se da će biti otkupljen za 5.000.000 evra.

Od dolaska Angolca Al Džazira niže samo pobede, što je bio slučaj i ove večeri, kada je sastav iz Abu Dabija na gostovanju savladao Al Dafru sa 1:2.

Milson, koji je do sada upisao gol i asistenciju, večeras je ostao bez statističkog učinka, ali još jednom dobrom partijom doprineo je osvajanju tri boda.

Al Džazira se tako izjednačila na tabeli sa Al Vahdom, timom koji kao lider predvodi Dušan Tadić. Za petama su Milson i družina jednom od glavnih kandidata za tron uoči sezone, ali neophodno je napomenuti da trećeplasirana ekipa ima meč manje u odnosu na gradskog rivala.

