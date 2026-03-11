MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda dobila fenomenalne vesti i to od koga
KAKVO jutro na Marakani! Iz Azije dolaze sjajne vesti.
Naime, fudbaler Crvene zvezde na pozajmici u Ujedinjenim Arapksim Emiratima, Felisio Milson, igra sve bolje u svom novom klubu i čini se da će biti otkupljen za 5.000.000 evra.
Od dolaska Angolca Al Džazira niže samo pobede, što je bio slučaj i ove večeri, kada je sastav iz Abu Dabija na gostovanju savladao Al Dafru sa 1:2.
Milson, koji je do sada upisao gol i asistenciju, večeras je ostao bez statističkog učinka, ali još jednom dobrom partijom doprineo je osvajanju tri boda.
Al Džazira se tako izjednačila na tabeli sa Al Vahdom, timom koji kao lider predvodi Dušan Tadić. Za petama su Milson i družina jednom od glavnih kandidata za tron uoči sezone, ali neophodno je napomenuti da trećeplasirana ekipa ima meč manje u odnosu na gradskog rivala.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
VRTEŠKA SE NASTAVLjA! Nova promena u Superligi, bivši igrač Zvezde imenovan za trenera!
10. 03. 2026. u 15:47
ŽELELI SU GA VEČITI RIVALI! "Trenirao sam sa Zvezdom, dogorovili smo se..."
10. 03. 2026. u 12:20
ŠOK NA MARAKANI! Zvezdi propao transfer Vasilija Kostova
09. 03. 2026. u 09:26
ZAGARANTOVANI GOLOVI? Spektakl na "Sent Džejmsis parku" bi trebao da obiluje velikim brojem pogodaka
"SENT Džejmsis park" će u utorak ponovo biti domaćin evropskog spektakla, pošto Njukasl dočekuje Barselonu (21.00) u prvom meču osmine finala Lige šampiona. Biće to drugi duel ova dva kluba na istom stadionu u poslednjih šest meseci, ali je ovaj daleko bitniji od prvog koji je pripao Kataloncima rezultatom 2:1.
10. 03. 2026. u 07:10
ŠTA ĆE REĆI JELENA?! Evo šta je Arina Sabelnka radila Novaku Đokoviću u Indijan Velsu (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za ATP Indijan Vels 2026, turnir na kome danas nastupa i Novak Đoković, nisu uobičajene.
09. 03. 2026. u 15:39
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)