POGLEDAJTE - AMERIČKA VOJSKA: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu (VIDEO)

AMERIČKA vojska saopštila je da je u utorak uništila 16 iranskih brodova namenjenih postavljanju mina u blizini Strait of Hormuz.

Foto printskrin Iks/CENTCOM

-Američke snage su 10. marta uništile više iranskih mornaričkih plovila, uključujući 16 brodova za postavljanje mina u blizini Ormuskog moreuza, saopštila je United States Central Command na mreži X, uz video-snimak koji prikazuje deo udara.

Ranije su pojedini američki mediji objavili da je američka obaveštajna služba uočila naznake da Iran preduzima korake ka postavljanju mina u Ormuskom moreuzu.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Nakon tih izveštaja, američki predsednik Donald Trump izjavio je da je američka vojska uništila „10 neaktivnih brodova i/ili čamaca za postavljanje mina, a još će uslediti!“.

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"