Svet

POGLEDAJTE - AMERIČKA VOJSKA: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 03. 2026. u 01:02

AMERIČKA vojska saopštila je da je u utorak uništila 16 iranskih brodova namenjenih postavljanju mina u blizini Strait of Hormuz.

ПОГЛЕДАЈТЕ - АМЕРИЧКА ВОЈСКА: Уништено 16 иранских бродова за постављање мина у Ормуском мореузу (ВИДЕО)

Foto printskrin Iks/CENTCOM

-Američke snage su 10. marta uništile više iranskih mornaričkih plovila, uključujući 16 brodova za postavljanje mina u blizini Ormuskog moreuza, saopštila je United States Central Command na mreži X, uz video-snimak koji prikazuje deo udara.

Ranije su pojedini američki mediji objavili da je američka obaveštajna služba uočila naznake da Iran preduzima korake ka postavljanju mina u Ormuskom moreuzu.

Nakon tih izveštaja, američki predsednik Donald Trump izjavio je da je američka vojska uništila „10 neaktivnih brodova i/ili čamaca za postavljanje mina, a još će uslediti!“.

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RAZMENA ZA ERDOGANOVOG ROĐAKA? Turci osudili hrvatskog kapetana na 30 godina zatvora: Slučaj Mustafe i Bekavca obavijen velom tajne
Svet

0 0

RAZMENA ZA ERDOGANOVOG ROĐAKA? Turci osudili hrvatskog kapetana na 30 godina zatvora: "Slučaj Mustafe i Bekavca obavijen velom tajne"

VRHOVNI sud Turske potvrdio je kazne zatvora od 30 godina za kapetana Marka Bekavca i prvog oficira Alija Alboharija sa broda za rasute terete „Fenišan M“. Odluka je doneta uprkos apsurdnoj činjenici da je kapetan pušten na slobodu u avgustu prošle godine, dok njegov kolega, osuđen po istim optužbama za nemar, ostaje u zatvoru, javlja „Sitrejd Maritim njuz“ .

10. 03. 2026. u 16:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MANJA POTROŠNJA, VEĆA STABILNOST: Energetska efikasnost u službi javnog zdravlja

MANjA POTROŠNjA, VEĆA STABILNOST: Energetska efikasnost u službi javnog zdravlja