"TO JE OTVORENI RAT SUJETA, INTERESA I BORBE ZA KONTROLU": Analitičari za "Novosti" o blokaderima i opoziciji - Nervoza će tek rasti

DEŠAVANjA u Smederevskoj Palanci najbolji su dokaz međusobnih previranja i nesloge među blokaderima plenumašima i opozicije. Kako su istakli analitičari za "Novosti", blokaderi su se namerili da unište stranačku opoziciju i u tome su uspešni.

Podsećamo Dragan Đilas otkrio je u svojoj objavi šta se zaista dogodilo uoči izbora u Smederevskoj Palanci, i onim što je ispričao, zapravo pokazao kakvo neslaganje postoji među blokaderima i opozicijom. Da li je ovo slika i prilika onih koji bi da vode Srbiju?

Šta se zaista desilo u Palanci, ali i šta se dešava sa MOL-om i NIS-om, Milenkom Jovanovim.... i još poneštohttps://t.co/ksQkWYVK0n pic.twitter.com/bXvyd6M3bj — Dragan Djilas (@DraganDjilas) March 8, 2026

Nikolić: To je otvoreni rat sujeta, interesa i borbe za kontrolu

Narodni poslanik u Skupštini Srbije Danijela Nikolić je za "Novosti" navela da neslaganja među blokaderima i delom opozicije više nisu samo političke razlike.

- Nije Srbija buvljak u kome je narod "second hand" roba za potrosene ambicije propalih blokadera i opozicije. Građani Srbije dobro znaju da ne žele da skinu odelo dostojanstva napretka i da ga zamene ritama prosjaka koji razmislja o narednom obroku - počela je ona, pa dodala:

- Neslaganja među blokaderima i delom opozicije više nisu samo političke razlike – to je otvoreni rat sujeta, interesa i borbe za kontrolu nad malim političkim plenom koji dele. Ono što je otkrio Dragan Đilas o dešavanjima uoči izbora u Smederevskoj Palanci samo je ogolilo pravu sliku tog tabora: međusobno nepoverenje, zakulisne dogovore i stalne svađe.

- „Gde je mnogo glava, tu je malo pameti.“ Upravo to danas vidimo u redovima blokadera i opozicije – svako vuče na svoju stranu, svako misli da je najpametniji, a zajedničke politike i odgovornosti nema. Ali oholost prethodi padu. Kada se politika svede na sujetu, lične ambicije i borbu za fotelje koje još nisu ni osvojene, rezultat su svađe i raskoli kakve sada gledamo. Građani Srbije zato jasno vide kontrast – sa jedne strane politiku stabilnosti, razvoja i rezultata koju predvodi Aleksandar Vučić, a sa druge tabor u kome vladaju svađe, međusobne optužbe i borba za prevlast. A ako ne mogu da se dogovore ni oko jedne opštine, ni oko jednih izbora, onda se logično postavlja pitanje: kako bi vodili Srbiju? Država nije mesto za politički haos i sujete, već za ozbiljnu politiku i odgovornost prema narodu - zaključila je ona.

Miletić: Blakoderi i formalna opozicija bore za isto parče "kolača", nervoza će tek rasti

- Ovo je još jedna potvrda činjenice da se blakoderi i formalna opozicija bore za isto parče "kolača", odnosno za isto biračko telo. Ovaj sukob je nagoveštaj još otvorenijih i žešćih sukoba, budući da će nervoza rasti kako se opšti parlamentarni izbori budu približavali, a analize budu pokazivale da građani Srbije ne vide u njima alternativu predsedniku Vučiću i njegovoj politici - kazao je za „Novosti“ prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

V Danilov

Rajić: Ovo je politički kraj Dragana Đilasa

Blokaderi su se namerili da unište stranačku opoziciju i u tome su uspešni, izjavio je analitičar Predrag Rajić, komentarišući navode Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde, o neslaganjima između opozicije i blokadera.

Rajić ističe da je ovo politički kraj Dragana Đilasa.

- Opozicione stranke nisu uspele ni potpise da prikupe u Kuli, a tamo gde jesu -onemogućene su da predaju svoje liste i to od strane svojih saboraca blokadera. Ovo je politički kraj Dragana Đilasa. Ali pravično je i da okonča svoju neslavnu karijeru time što će ga penzionisati neki bezimeni pokreti - kazao je analitičar za "Novosti".

Božić: Dobro je da su sami sebe u toj laži već sada ogolili

Samoprozvani studenti i drugi priključci koji su sami sebi dodelili tu titulu, svoju političku borbu su započeli upravo s idejom lustracije rekla je Sandra Božić za "Novosti".

- Dešavanja u Smederevskoj Palanci su samo demonstracija onoga što predstavlja plan i program blokadera, ali i njihovu viziju budućnosti Srbije i demokratije.

Danas je Đilas osetio na svojoj koži kako bi izgledala “lustracija” koju su podržavali i da se ona svodi na osvetničku pravdu u kojoj blokaderi s kodnim imenima određuju ko sme, a ko ne sme da bude na izbornoj listi, biračkom odboru, sutradan funkciji - rekla je Božićeva.

Ističe da je ovakvo ponašanje daleko od demokratskog i predstavlja otimanje suvereniteta građanima koji žele na slobodnim izborima da iskažu svoju volju.

- Verujem da postoji još ovakvih primera i da ne možemo ni da zamislimo na koji način će blokaderi vršiti pritiske na parlamentarnim izborima, kada su na lokalnim izborima spremni na pretnje, ucene i zastrašivanje.

Ali ono što je meni još strašnije u celoj priči je što smo od Đilasa čuli na samom početku, da će na izbore izlaziti sa tzv. grupama građana, na kojima će se kriti pripadnici političkih stranaka. Taj izborni marifetluk i inžinjering predstavljaju pokušaj prevare birača i dobro je da su sami sebe u toj laži već sada ogolili - zaključila je Sandra Božić.

Vuković: Sve češće svedočimo međusobnim napadima i optužbama na relaciji blokaderi - opozicija

Milana Vuković, politički analitičar, ističe da su sukobi između blokadera i opozicije ogolili njihovo nejedinstvo i polarizaciju.

- Svađe i sukobi između blokadera i opozicionih političara, koji su eskalirali prilikom sastavljanja lokalnih izbornih lista, samo su ogolili nejedinstvo i polarizaciju koji od početka krase našu opoziciju. Najnovija dešavanja u Smederevskoj Palanci pokazali su da su i blokaderi i opozicione partije ušle u otvorenu borbu za svoje "parče kolača" i pozicioniranje kao ultimativnog predvodnika opozicione opcije. Ovo je direktna posledica nedostatka bilo kakve ideloške orijentacije na našoj opozicionoj sceni, koja je danas skup propalih političara i opskurnih likova sumnjivih biografija, čija tzv. politika počiva isključivo na antagonizmu prema predsedniku Aleksandru Vučića i Srpskoj naprednoj stranci - kazala je Vuković.

Dodaje i to da ni taj zajednički imenilac nije dovoljan da ih održi na okupu, stoga sve češće svedočimo međusobnim napadima i optužbama na relaciji blokaderi - opozicija.

Bokan: Ovde imamo telo bez glave

- Teško je okupiti one koje zanima samo fotelja sa onima koji bi hteli da menjaju čitav kosmos. Tako da, ovde imamo telo bez glave, to su studenti blokaderi, i glavu bez tela, to su pripadnici ekstremne opozicije. Kako god uradili i spajali, imaćemo frankenštajna ideološkog, koji je nefunkcionalan sem da se slika u ogledalu sopstvenih želja. U svim drugim variantama ta priča prosto ne ide. Tako da, sve ovo što se događalo u Smederevskoj palanci je ustvari samo nužna posledica nefunkcionalnog saveza, gde potpuno različito pričaju i pokušavaju da se funkcionalno spajaju uoči lokalnih izbora. Stvar će u svakom slučaju biti komplikovana, a šta god oni uradili, jer nemoguće je da se dogovore oni koji nemaju nikakvo iskustvo, u odnosu na one koji imaju iskusstvo, a koje ih ničemu nije naučilo sve ove godine - rekao je za "Novosti" analitičar Dragoslav Bokan.

Hadžibabić: Opozicija i blokaderi se pocepali

- Razdor unutar blokaderskog pokreta je kulminirao u Smederevskoj Palanci, došlo je do totalnog raskola između opozicionih stranaka i „studenata“ u blokadi odnosno plenumaša. Kolika je netrpeljivost unutar tog pokreta mogli smo čuti direktno od Dragana Đilasa koji je sinoć snimio video u kome bukvalno kuka na „studente“ blokadere i njihovo prikriveno delovanje kroz kodna imena i sakrivanje identiteta - kaže za "Novosti" Radomir Hadžibabić, iz Cenar za društvenu stabilnost.

- Kako smo čuli od Đilasa, sada mu smetaju isti oni koje je bezuslovno podržavao, a smetaju mu jer je na vlastitioj koži osetio kako bi izgledala „lustracija“ koju su on i njegove kolege iz SSP-a često priželjkivali i najavljivali u svojim javnim nastupima na Šolakovim medijima.

Dodaje i to da smo od Đilasa čuli još nešto što bi trebalo da zabrine sve građane Srbije, a to je da su svi oni iz opozicije bili spremni da se odreknu svojih stranaka, sakriju svoje stranačke knjižice i na izbore izađu pod imenom novoformirane grupe građana, a kako bi se sakrila njihova politička pripadnost i kako bi građanima na izborima bili predstavljeni kao nestranačke ličnosti koje samo žele promene, ali dobro je da im taj izborni marifetluk i inženjering nije uspeo.

- Koliko su se zapetljali u svojim muljažama i prevarama govori činjenica da u Smederevskoj Palanci još nije prihvaćena njihova novoformirana lista koja im je već 2 puta vraćana na dopunu. Prvi put jer su je predali bez JMBG kandidata, a drugi put jer su falili potpisi kandidata sa liste... Kada vidimo sve ovo, sa jedne strane Đilasa koji kuka kako su ga samoprozvani studenti blokaderi izigrali i ostavili po strani, a sa druge strane iste te blokadere kako ne umeju iz dva puta da predaju urednu listu, možemo samo da im upitimo sledeće pitanje: Ne umete formular uredno da popunite, a hteli bi opštinu i zemlju da vodite – KAKO?! - rekao je Hadžibabić.

