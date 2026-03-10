IVICA DAČIĆ IZLAZI IZ BOLNICE: Predsednik Vučić podelio zajedničku fotografiju - Nema više lenčarenja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom instagram nalogu fotografiju sa Ivicom Dačićem koji danas izlazi iz bolnice.

- Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i porodice koja slavi život i veliku pobedu. Da se niko ne naljuti, on je socijalista, ja nisam, te se zahvaljujem i Bogu.

P.S. od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova, nema više lenčarenja - naveo je predsednik Vučić na svom instagram nalogu.