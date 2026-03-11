ČUDO IZ NORVEŠKE NE STAJE: "Žuta horda" se ne plaši nikoga, sledeća meta je lisabonski Sporting

BAJKOVITA evropska priča Bode glimta nastavlja se u sredu uveče, kada norveški šampion dočekuje Sporting iz Lisabona u prvom meču osmine finala Lige šampiona. Stadion "Aspmira" biće poprište novog evropskog spektakla, a domaćin se nada da može da nastavi senzacionalan pohod kroz elitno takmičenje.

FOTO: Tanjug/AP

Norveški tim je već priredio jedno od najvećih iznenađenja sezone eliminacijom prošlogodišnjeg finaliste Intera u plej-of fazi. Posle pobede 3:1 na svom terenu, Bode je slavio i na "San Siru" sa 2:1, a strelci u tom meču bili su Jens Peter Hauge i Hokon Evjen.

Taj trijumf označio je novu stranicu u istoriji kluba, jer je njome postao prvi norveški tim koji je dobio četiri uzastopne utakmice u Ligi šampiona i prvi koji je prošao dalje u nokaut fazi ovog takmičenja.

Put do plej-ofa bio je takođe impresivan. Norvežani su u poslednja tri kola ligaške faze ostali neporaženi, remizirali su sa Borusijom Dortmund (2:2), a zatim šokirali Mančester Siti (3:1) i Atletiko Madrid (2:1).

Ekipa Kjetila Knutsena posebno je opasna na svom stadionu. Glimt je dobio 12 od poslednjih 17 evropskih utakmica na "Aspmiri", što pokazuje koliko je teško igrati na severu Norveške.

Domaćin u ovaj meč ulazi u odličnoj formi. Pobeda nad Moldeom (2:1) u Kupu Norveške produžila je njihov niz bez poraza na devet utakmica u svim takmičenjima, od čega su poslednjih sedam dobili.

Sporting, sa druge strane, u Norvešku dolazi kao tim koji je direktno obezbedio plasman u osminu finala. Lisabonski klub završio je ligašku fazu na sedmom mestu, između ostalog pobedivši Pariz Sen Žermen (2:1) i Atletik Bilbao (3:2) u poslednja dva kola.

Ekipa Ruija Boržeša takođe je u seriji dobrih rezultata – u poslednjih 12 utakmica u svim takmičenjima nemaju poraz (10 pobeda i dva remija). Ipak, vikendom su propustili priliku da se približe vrhu tabele u Portugaliji, pošto su odigrali 2:2 protiv Brage, iako su dva puta vodili.

Istorija osmine finala Lige šampiona nije na strani Sportinga. Lisabonski klub je oba prethodna pokušaja završio eliminacijom, od Bajerna (12:1 ukupno) i Mančester Sitija (5:0).

Takođe, Sporting ima velikih problema u gostima u evropskim nokaut utakmicama.

Poslednju pobedu u takvoj situaciji ostvarili su još 2005. godine, a od tada su u 15 mečeva zabeležili devet poraza i šest remija.

Kada je reč o sastavima, Bode će najverovatnije izaći sa istim timom koji je igrao poslednje evropske utakmice, a napad bi trebali predvoditi Ole Didrik Blomberg, Kasper Hog i Jens Peter Hauge. Upravo je Hauge jedna od glavnih pretnji, pošto je već postigao šest golova u Ligi šampiona ove sezone.

Na drugoj strani, Sporting će se osloniti na raspoloženi napadački trio, predvođen Luisom Suarezom, koji je postigao gol na pet uzastopnih utakmica u svim takmičenjima.

Gosti će ipak biti oslabljeni, jer zbog suspenzije neće igrati Pedro Gonsalveš i levi bek Maksimilijano Arauho, dok su zbog povreda neizvesni Kočorašvili, Mangaš i Joanidis.

Sve ukazuje da nas u Norveškoj čeka još jedno uzbudljivo evropsko veče, pitanje je samo da li će senzacionalna "žuta horda" nastaviti da piše istoriju ili će iskusni Sporting uspeti da prekine bajku norveškog kluba.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć