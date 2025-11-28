KOD JOKIĆA NIŠTA NOVO: Srbin nastavlja da dominira!
KOŠARKAŠI Denvera će u noći između petka i subote ugostiti San Antonio.
Nagetsi igraju dobru košarku ove sezone, upisali su samo četiri poraza i nalaze se na drugoj poziciji zapadne konferencije.
Poslednji trijumf ostvarili su u prošlom kolu kada su gostujućem terenu savladali Memfis rezultatom 115:125.
Što se tiče Nikole Jokića, ništa novo nismo videli, upisao je još jedan tripl-dabl učinak učinak od 10 poena, 10 skokova i 16 asistencija.
Nikolin fokus je bio na razigravanju ekipe, trudio se da uposli saigrače i tako razigra čitavu ekipu.
Sa druge strane, Sparsi su na svom terenu bili bolji od Portland trejlblejzersa rezultatom 105:115.
Verujemo da će tim iz Kolorada ostvariti rutinski trijumf.
NAŠ TIP: H1 -8,5 (kvota 1,88)
