KOD JOKIĆA NIŠTA NOVO: Srbin nastavlja da dominira!

KOŠARKAŠI Denvera će u noći između petka i subote ugostiti San Antonio.

Foto AP

Nagetsi igraju dobru košarku ove sezone, upisali su samo četiri poraza i nalaze se na drugoj poziciji zapadne konferencije.

Poslednji trijumf ostvarili su u prošlom kolu kada su gostujućem terenu savladali Memfis rezultatom 115:125.

Što se tiče Nikole Jokića, ništa novo nismo videli, upisao je još jedan tripl-dabl učinak učinak od 10 poena, 10 skokova i 16 asistencija.

Nikolin fokus je bio na razigravanju ekipe, trudio se da uposli saigrače i tako razigra čitavu ekipu.

Sa druge strane, Sparsi su na svom terenu bili bolji od Portland trejlblejzersa rezultatom 105:115.

Verujemo da će tim iz Kolorada ostvariti rutinski trijumf.

NAŠ TIP: H1 -8,5 (kvota 1,88)

