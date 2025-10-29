TIP ostali sportovi

JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za sredu

Marko Milosavljević

29. 10. 2025. u 07:45

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:

Sreda

12.30 Serundolo - Kecmanović 2 (2,65)

17.00 Bešiktaš - Burž 1 (1,45)

19.30 Cedevita Olimpija - Neptunas -178,5 (1,90)

Kvota: 7,30

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

