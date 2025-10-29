JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za sredu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.
Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:
Sreda
12.30 Serundolo - Kecmanović 2 (2,65)
17.00 Bešiktaš - Burž 1 (1,45)
19.30 Cedevita Olimpija - Neptunas -178,5 (1,90)
Kvota: 7,30
