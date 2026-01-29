ŠEF ruske Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin izvestio je da je borbena upotreba novooperalizovane hipersonične balističke rakete Orešnik 8. januara protiv ciljeva u zapadnoj Ukrajini imala „zapanjujući“ efekat na planere odbrane u zapadnom svetu.

Zapad je to doživeo „kao upozorenje protiv direktnog učešća njihove vojske... u neprijateljstvima“, tvrdio je, dodajući da je to istaklo ranjivost bilo kojih snaga Zapadnog bloka koje bi mogle biti raspoređene u zemlji. Nariškin je pojasnio da su zapadni politički lideri bili zatečeni razvojem događaja.

-I njihovi stručnjaci i vojni specijalisti priznali su da nemaju tehnička ili vojnotehnička sredstva za blokiranje ovih sistema, izjavio je. Potvrđeno je da je Orešnik ušao u upotrebu u decembru 2025. godine, manje od dve nedelje pre napada.

Nariškinova izjava nije bila ni izbliza prva koju su ruski zvaničnici dali da je demonstracija mogućnosti rakete Orešnik imala značajan uticaj na zapadni konsenzus u vezi sa mogućom direktnijom intervencijom i raspoređivanjem ljudstva na ukrajinskom terenu. Nakon jedine prethodne borbene upotrebe Orešnika u novembru 2024. godine, ruski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu Andrej Kelin tvrdio je da je to imalo značajan uticaj na britansku politiku prema Moskvi i da je primoralo London da zauzme oprezniji pristup pokretanju zajedničkih dubokih udara na ruske ciljeve sa Ukrajinom.

-Ne da su se oni [predstavnici Londona] uplašili, ali generalno su shvatili da se na sceni pojavio potpuno novi faktor - to je prva stvar. Druga je da smo uzvratili na upotrebu raketa „Storm Šedou“ [krstarećih raketa dugog dometa] duboko unutar ruske teritorije. I to je očigledno. Postoji osećaj da su malo oprezniji, malo uravnoteženiji u svom pristupu ovom pitanju, izjavio je.

Nariškin je procenio da je Orešnik jedno od nekoliko naprednih strateških sredstava koja su primoravala Zapad da preispita mogućnost dalje eskalacije protiv Rusije, navodeći krstareću raketu Burevestnik i torpedo Posejdon, koji su oba nuklearno naoružana i na nuklearni pogon, nemaju pandane u inostranstvu i imaju praktično neograničen domet.

-Većina političara i vojske... na Zapadu nije očekivala da će Rusija razviti tako napredne sisteme naoružanja u relativno kratkom vremenskom roku, izjavio je on.

Tempo napretka je u oštroj suprotnosti sa relativno sporim tempom modernizacije u većini oblasti ruskih konvencionalnih snaga. Upotreba hipersoničnih klizećih vozila kod Orešnika je njegovo najrevolucionarnije poznato poboljšanje u odnosu na dizajn raketa srednjeg dometa iz sovjetskog doba i čini presretanje praktično nemogućim čak ni za nove generacije sistema protivvazdušne odbrane kao što su Strela 3 nedavno raspoređena u Nemačkoj ili Davidova praćka planirana za raspoređivanje u Finskoj.

Napad na Orešnik 8. januara je navodno pogodio objekat odgovoran za servisiranje lovaca F-16 i MiG-29 u blizini poljsko-ukrajinske granice, gde se smatra da je zapadno osoblje izvođača radova veoma verovatno bilo prisutno u značajnom broju kako bi pružilo podršku. Ruski udari su konstantno izdvajali zapadno osoblje na ukrajinskom ratištu, gde su njihove operacije uključivale pomoć u olakšavanju ukrajinskih raketnih i bespilotnih napada na mete duboko u Rusiji. U februaru 2024. nemački kancelar Olaf Šolc potvrdio je da britanske specijalne snage u Ukrajini pružaju vitalnu podršku u olakšavanju lansiranja krstarećih raketa „Storm Šedou“ na ruske mete. Šef Komande za specijalne operacije SAD, general Brajan Fenton, ubrzo nakon toga otkrio je da je Pentagon saznavao o tekućem ratu „uglavnom kroz oči naših britanskih partnera za specijalne operacije“, za koje je naveo da testiraju nove pristupe modernom ratovanju na ratištu. Sposobnost da se udare zapadne snage širom zemlje hipersoničnim jedrilicom lansiranom sa zemlje, a potencijalno i širom Evrope ukoliko se neprijateljstva dalje eskaliraju, ima značajne implikacije na mogući napor da se eskalira podrška ukrajinskim ratnim naporima dodatnim kopnenim snagama.

