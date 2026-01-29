ZVEZDA MOŽE DIREKTNO U OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Na njoj je da pobedi Seltu, a za ostalo ćemo videti...

Crvena zvezda u četvrtak uveče dočekuje Seltu na "Stadionu Rajko Mitić" (21.00) u jednoj od ključnih utakmica ligaške faze Lige Evrope, u trenutku kada je borba za plasman u nokaut rundu izuzetno zgusnuta. Srpski šampion se nalazi na 11. mestu sa 13 osvojenih bodova, dok su gosti iz Galicije tri pozicije niže sa samo bodom manje.

Tim Dejana Stankovića ulazi u ovaj duel u vrlo dobrom ritmu, sa četiri pobede u poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima. Posebno ohrabruju nastupi u Evropi, gde je Zvezda izgradila kampanju na čvrstoj defanzivi i taktičkoj disciplini.

Sa samo pet primljenih golova u sedam utakmica i čak četiri vezana meča bez primljenog pogotka, crveno-beli su pokazali zrelost u upravljanju rezultatom.

Minimalna, ali izuzetno vredna pobeda od 1:0 protiv Malmea u gostima protekle nedelje dodatno je osnažila samopouzdanje ekipe, koja je na Marakani ove sezone neporažena u Ligi Evrope.

Dva trijumfa i remi pred domaćom publikom potvrđuju da Zvezda zna kako da iskoristi energiju svog stadiona u evropskim noćima i ona će im biti ponovo potrebna kako bi imala šanse da se domogne direktnog plasmana u osminu finala.

Selta, sa druge strane, dolazi sa reputacijom ofanzivno vrlo opasne ekipe. Španski tim je postigao 14 golova u dosadašnjem toku takmičenja, ali defanzivne slabosti, deset primljenih pogodaka, često su ih koštale bodova. Poseban problem predstavljaju gostovanja, gde su upisali samo jednu pobedu uz dva poraza.

Iako su u prethodnom kolu savladali Lil na svom terenu, Selta je ubrzo potom poražena od Real Sosijedada u prvenstvu iako je imala igrača više tokom čitavog drugog poluvremena, što ponovo otvara pitanje njihove stabilnosti van Balaidosa.

Dodatni problem za goste su izostanci, suspendovani su Viljot Svedberg i Ugo Sotelo, dok je Manu Fernandez povređen.

Crvena zvezda, za razliku od rivala, nema kadrovskih problema i očekuje se najjači sastav. Arnautović i Katai predvode napad, dok Krunić i Elšnik drže balans u sredini terena.

Uz čvrstu zadnju liniju, domaćin ima realnu šansu da napravi veliki korak ka direktnom plasmanu u nokaut fazu, ali pored trijumfa biće mu potrebno da se poklopi još nekoliko rezultata, za šta šanse nisu velike jer mora "kiksnuti" nekoliko izuzetno kvalitetnih ekipa poput Rome, Porta ili Betisa.

Što se tiče našeg predloga, Selta je pokazala da je ekipa koja ne preza, pogotovo sada kada mora da igra na pobedu i zbog toga očekujemo da bude golova na "Rajku".

