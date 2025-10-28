TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

28. 10. 2025. u 07:24

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i koašrkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Profimedia

Utorak

14.00 Munar - Medvedev 0:2 (2,02)

20.00 Bajern Minhen - Real Madrid 1 (2,00)

20.30 Baskonija - Dubai 1 (2,00)

Kvota: 7,47

