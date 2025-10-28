OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i koašrkaških mečeva.
Utorak
14.00 Munar - Medvedev 0:2 (2,02)
20.00 Bajern Minhen - Real Madrid 1 (2,00)
20.30 Baskonija - Dubai 1 (2,00)
Kvota: 7,47
