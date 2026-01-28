Politika

POLITIČAR NAĐEN MRTAV U PRIŠTINI: Telo otkriveno u automobilu, bio kandidat za poslanika na listi Haradinajeve stranke

В.Н.

28. 01. 2026. u 19:52

JEDNA osoba pronađena je danas mrtva u automobilu u naselju Veternik u Prištini. Kako prenose mediji, reč je o biznismenu iz Đakovice Hekuranu Hodži, koji je na izborima 28. decembra bio kandidat za poslanika na listi ABK, inače stranke čiji je predsednik Ramuš Haradinaj.

Foto: Kosovo online printscreen

Slučaj je za Reporteri potvrdio portparol tzv. kosovske policije za region Prištine Enis Plana, koji je naveo da su policija i državni tužilac pokrenuli istragu o okolnostima smrti.

- Oko 15 časova primili smo informaciju da se u jednom vozilu u naselju Veternik u Prištini nalazi osoba bez znakova života. Smrt žrtve (muškarca) konstatovala je medicinska ekipa na licu mesta. Policija, u koordinaciji sa državnim tužiocem, započela je istragu o smrti i nastavlja sa preduzimanjem svih istražnih i forenzičkih radnji koje će pomoći rasvetljavanju događaja i potpunom razjašnjenju okolnosti slučaja -  saopštio je Plana.

Istraga je u toku.

(Kosovo online)

