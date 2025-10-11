TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo predloga sa polufinalnih mečeva Svetskog Grand prija

В.М.

11. 10. 2025. u 12:00

NAŠI tipsteri su ponovo bili na visini zadatka.

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videt OVDE, a evo i predloga za polufinala:

21.15 Luk Hamfris - Dani Nopert 1 (kvota 1,27)

Hamfris je pokazao najkonstantniji pikado od svih nosilaca na turniru, igra veoma dobro i trebao bi pobediti Noperta koji jeste u naletu i pruža odlične partije, ali na pet dobijenih setova teško da može nešto protiv svetskog broja jedan.

22.30 Luk Litler - Džoni Klejton 1 (kvota 1,27)

Na ovom meču sve zavisi od Litlera, pokazao je do sada da kada igra na visokom nivou niko ne može da ga isprati što smo videli protiv Van Vena, ali juče je protiv Prajsa bio dosta slab za svoje standarde i uz dosta sreće se provukao protiv sjajnog Velšanina.

Verujemo da je došao red na dominantno izdanje Litlera, a i takođe prednost mu je što se igra na pet dobijenih setova i ima vremena da uhvati zalet ukoliko slabo uđe u meč.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

