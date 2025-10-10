TIP ostali sportovi

IGRAJU U BRZOM RITMU: "Bavarci" dočekuju raspoloženi Žalgiris

Marko Milosavljević

10. 10. 2025. u 18:03

BAJERN Minhen i Žalgiris će odmeriti snage u trećem kolu Evrolige.

Foto: Profimedia

"Bavarci" su prošle godine igrali jako dobro na evrosceni, međutim , na kraju sezone su pali u formi i na kraju im je izmakao plej-of.

I sada ih sa klupe predvodi Gordon Herbert, finski stručnjak koji je pre tri godine osvojio svetsko prvenstvo sa reprezentacijom Nemačke.

Sa druge strane, Žalgiris je u prethodna dva kola pokazao da će biti konkurentan u trci za plej-of, jak domaći teren je njihov najjači adut, ali i te kako znaju dobro da odigraju i na strani.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +163,5 (kvota 1,90)

