TIP ostali sportovi

ZVEZDA NIJE DOBRO OTVORILA SEZONU: Crveno-beli su dva puta poraženi u Evroligi

Marko Milosavljević

06. 10. 2025. u 14:19

CRVENA zvezda i Zadar sastaće se u prvom kolu ABA lige.

ЗВЕЗДА НИЈЕ ДОБРО ОТВОРИЛА СЕЗОНУ: Црвено-бели су два пута поражени у Евролиги

FOTO: M. Vukadinović

Crveno-beli su loše počeli sezonu, još na pripremama se videlo da nisu uigrani i u takcom ritmu su i započeli Evroligu.

Upisali su dva poraza, na startu najelitnijeg takmičenja je bolji od njih bio Milano, a zatim i Bajern.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Protiv nemačkog tima su odigrali dobro prvo poluvreme, ali u nastavku su u potpunosti pali.

Zvezda danas dočekuje Zadrane, a naša procena je da granica poena u ovom duelu neće biti prebačena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: -162,5 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OPASAN JE NA BETONU: Belgijanac je eliminisao tri kvalitetna igrača

OPASAN JE NA BETONU: Belgijanac je eliminisao tri kvalitetna igrača