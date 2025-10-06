ZVEZDA NIJE DOBRO OTVORILA SEZONU: Crveno-beli su dva puta poraženi u Evroligi
CRVENA zvezda i Zadar sastaće se u prvom kolu ABA lige.
Crveno-beli su loše počeli sezonu, još na pripremama se videlo da nisu uigrani i u takcom ritmu su i započeli Evroligu.
Upisali su dva poraza, na startu najelitnijeg takmičenja je bolji od njih bio Milano, a zatim i Bajern.
Protiv nemačkog tima su odigrali dobro prvo poluvreme, ali u nastavku su u potpunosti pali.
Zvezda danas dočekuje Zadrane, a naša procena je da granica poena u ovom duelu neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -162,5 (kvota 1,85)
