ZVEZDA JE U VELIKOM PROBLEMU: Crveno-beli su pretrpeli poraz na svom terenu na startu Evrolige

CRVENA zvezda će u drugom kolu Evrolige gostovati Bajernu.

FOTO: M. Vukadinović

Još u pripremnom periodu videlo se da crveno-beli ne izgledaju dobro na terenu i da će imati dosta problema na startu sezone.

Upravo to su i potvrdili u prvom kolu, poraženi su na svom terenu od Olimpije Milana rezultatom 82:92.

Na sve to nadovezala se i povreda Hasijela Rivera koji će nekoliko meseci biti van terena.

Devonte Grejem je takođe van sastava, a Janis Sferopulos je bio prinuđen da vrati Jaga Dos Santosa.

Najprijatnije iznenađenje za sada je Tajson Karter koji je pokazao da može igrati na visokom nivou i u najjačem takmičenju.

Danas Zvezda gostuje Bajernu i biće im jako teško, od "bavaraca" su poraženi prošle sezone u plej-inu.

Očekujemo utakmicu sa velikim broje poseda i postignutih poena.

NAŠ TIP: +165,5 (kvota 1,85)

