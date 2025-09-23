TIP ostali sportovi

BERETINI JE VAN FORME: Španac je favorit

Marko Milosavljević

23. 09. 2025. u 13:17

U prvom kolu Tokija pratićemo okršaj Beretinija i Munara.

БЕРЕТИНИ ЈЕ ВАН ФОРМЕ: Шпанац је фаворит

Foto: Profimedia

Španac je odigrao dobro na Ju-Es openu, ostvario je tri pobede, ali je u četvrtom kolu poražen od Lorenca Muzetija.

Pre deset dana gledali smo ga u Dejvis kupu gde je poražen od Elmera Molera iz Danske.

Sa druge strane, Matea smo gledlai prošle nedelje u Hangudžuu kada je glatko poražen od Dalibora Svrčine.

Verujemo da će Munar slaviti.

NAŠ TIP: Munar - Beretini 1 (kvota 1,67)

