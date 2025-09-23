BERETINI JE VAN FORME: Španac je favorit
U prvom kolu Tokija pratićemo okršaj Beretinija i Munara.
Španac je odigrao dobro na Ju-Es openu, ostvario je tri pobede, ali je u četvrtom kolu poražen od Lorenca Muzetija.
Pre deset dana gledali smo ga u Dejvis kupu gde je poražen od Elmera Molera iz Danske.
Sa druge strane, Matea smo gledlai prošle nedelje u Hangudžuu kada je glatko poražen od Dalibora Svrčine.
Verujemo da će Munar slaviti.
NAŠ TIP: Munar - Beretini 1 (kvota 1,67)
