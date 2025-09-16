TENISKI TIKET: Evo predloga sa turnira u Kini
MEČEVI u Hangdžuu se igraju u ranim jutarnjim časovima i zato smo vam pripremili još jedan tiket.
Utorak
8.00 Kovačević - Nardi 2 (2,03)
9.30 Navone - Tijen -21,5 (2,07)
Kvota: 4,20
