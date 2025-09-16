TIP ostali sportovi

TENISKI TIKET: Evo predloga sa turnira u Kini

Marko Milosavljević

16. 09. 2025. u 14:49

MEČEVI u Hangdžuu se igraju u ranim jutarnjim časovima i zato smo vam pripremili još jedan tiket.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Ево предлога са турнира у Кини

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

8.00 Kovačević - Nardi 2 (2,03)

9.30 Navone - Tijen -21,5 (2,07)

Kvota: 4,20

