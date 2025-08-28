TIP IZ NJUJORKA: Muzeti imao malih problema u prvom kolu

LORENCO Muzeti i David Gofan će odigrati meč drugog kola Ju-Es opena.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je u prvom kolu izgubio prvi set od Mpeši Perikarda, ali je dobio naredna tri i na kraju zasluženo slavio.

Lorenco je igrač koji se najbolje snalazi na šljaci, ali daleko od toga da je na betonu bezopasan.

Defanziva je njegov najveći kvalitet, nije previše agresivan, ali forhendom voli da diktira tempo.

Ipak, verujemo da će Gofan uspeti koliko-toliko da mu parira.

NAŠ TIP: +32,5 (kvota 1,73)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA