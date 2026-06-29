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I OVO SMO JUČE PROŠLI! Današnji "3+ tiket" je još bolji!

В.М.

29. 06. 2026. u 08:30

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SJAJNI su bili naši tipsteri proteklog vikenda.

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПРОШЛИ! Данашњи 3+ тикет је још бољи!

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

17.30 VJS - TPV UG 3+ (1.45)

21.15 Afturelding - Aegir UG 3+ (1.28)
0.00 Demokrata - Ivinhema UG 3+ (2.02)

 Ukupna kvota: 3.75

 

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