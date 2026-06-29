I OVO SMO JUČE PROŠLI! Današnji "3+ tiket" je još bolji!
SJAJNI su bili naši tipsteri proteklog vikenda.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
17.30 VJS - TPV UG 3+ (1.45)
0.00 Demokrata - Ivinhema UG 3+ (2.02)
Ukupna kvota: 3.75
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