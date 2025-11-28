JUČE SU NAŠI PREDLOZI DOŠLI: Evo "Tip" - tiketa za petak

Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.