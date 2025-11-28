Tip fudbal

JUČE SU NAŠI PREDLOZI DOŠLI: Evo "Tip" - tiketa za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Juče su naši predlozi prošli. Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

18.05 Skra Čestohova - Miedž Legnica II (2,05)

20.00 Blekbern U21- Koventri U21 1 (1,92)
20.00 Alžer - Mamelodi sandauns 1 (2,35)

Ukupna kvota: 9,24

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! Orlovi u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!
SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! "Orlovi" u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!

Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.

