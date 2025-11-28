JUČE SU NAŠI PREDLOZI DOŠLI: Evo "Tip" - tiketa za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Juče su naši predlozi prošli. Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
18.05 Skra Čestohova - Miedž Legnica II (2,05)
20.00 Alžer - Mamelodi sandauns 1 (2,35)
Ukupna kvota: 9,24
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
