TRAMP BRUTALNO ZAPRETIO IRANU: Ako udarite, uzvratićemo silom koja nikada nije viđena

01. 03. 2026. u 07:12

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je zapretio Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".

ТРАМП БРУТАЛНО ЗАПРЕТИО ИРАНУ: Ако ударите, узвратићемо силом која никада није виђена

Foto: AP Photo/Alex Brandon

"Iran je upravo najavio da će danas udariti veoma snažno, jače nego ikada ranije. Bolje je da to ne urade, jer ako to urade, udarićemo ih silom koja nikada nije viđena", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Američki predsednik izjavio je prethodno, nakon što je objavio da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran, da to "nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom sveta koje su Hamnei i njegova banda krvožednih nasilnika ubili ili osakatili".

Kako je naveo, to je "najveća šansa za iranski narod da povrati svoju zemlju".

"Čujemo da mnogi od njihovih pripadnika Islamske revolucionarne garde, vojske i drugih bezbednosnih i policijskih snaga više ne žele da se bore i traže imunitet od nas. Kao što sam rekao - 'Sada mogu imati imunitet, kasnije dobijaju samo smrt'", istakao je Tramp.
 

(Tanjug)

