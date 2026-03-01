Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

01. 03. 2026. u 07:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA NEDELjU

12.15 Cvole - Ajaks UG 3+ (1.50)

16.45 Utreht - AZ Alkmar UG 3+ (1.80)
19.30 Hamburg - Lajpcig UG 3+ (1.55)

 Ukupna kvota: 4.19

 

