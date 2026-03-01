Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju

В.М.

01. 03. 2026. u 07:00

SJAJNI su naši tipsteri proteklih dana!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за недељу

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

14.30 Tvente - Fejenord |1+&2+ (1.40)

15.30 Štutgart - Volfsburg |1-3&||1-3 (1.83)
20.45 Marselj - Lion GG (1.63)

Ukupna kvota: 4.18

Tvente igra na golove u poslednje vreme, a i Fejenord bi trebao biti napadački orijentisan jer juri tri boda na teškom gostovanju i zbog toga verujemo da će biti pogodaka.

Štutgart je izuzetno ofanzivna ekipa, voli da napadne i Volfsubrg koji se prilagođava protivniku je idealan rival "švabama" za naš tip.

Obračuni Marselja i Liona su često veoma zanimljivi, a to bi pogotovo sada trebao da bude slučaj kada se oba tima bore za mesto u Ligi šampiona iduće sezone.

