JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju
SJAJNI su naši tipsteri proteklih dana!
Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
14.30 Tvente - Fejenord |1+&2+ (1.40)
20.45 Marselj - Lion GG (1.63)
Ukupna kvota: 4.18
Tvente igra na golove u poslednje vreme, a i Fejenord bi trebao biti napadački orijentisan jer juri tri boda na teškom gostovanju i zbog toga verujemo da će biti pogodaka.
Štutgart je izuzetno ofanzivna ekipa, voli da napadne i Volfsubrg koji se prilagođava protivniku je idealan rival "švabama" za naš tip.
Obračuni Marselja i Liona su često veoma zanimljivi, a to bi pogotovo sada trebao da bude slučaj kada se oba tima bore za mesto u Ligi šampiona iduće sezone.
