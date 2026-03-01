JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju

SJAJNI su naši tipsteri proteklih dana!

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja 14.30 Tvente - Fejenord |1+&2+ (1.40)



20.45 Marselj - Lion GG (1.63) 15.30 Štutgart - Volfsburg |1-3&||1-3 (1.83)20.45 Marselj - Lion GG (1.63) Ukupna kvota: 4.18

Tvente igra na golove u poslednje vreme, a i Fejenord bi trebao biti napadački orijentisan jer juri tri boda na teškom gostovanju i zbog toga verujemo da će biti pogodaka.

Štutgart je izuzetno ofanzivna ekipa, voli da napadne i Volfsubrg koji se prilagođava protivniku je idealan rival "švabama" za naš tip.

Obračuni Marselja i Liona su često veoma zanimljivi, a to bi pogotovo sada trebao da bude slučaj kada se oba tima bore za mesto u Ligi šampiona iduće sezone.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć