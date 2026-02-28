EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

I Iran potvrdio smrt ajatolaha Hamneija

Iran je potvrdio da je ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, mrtav. Na njegovom Tviter profilu objavljena je poruka:

- U slavno ime Hajdara (Imama Alija), mir nad njim. Bez njega nema neba ni zemlje. Bez njega nema ljubavi kao što je Zejnab.

به نام نامی حیدر علیه‌السلام pic.twitter.com/n848j6KASq — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026

„Hajdar“ je jedno od imena/počasnih titula imama Alija (Ali ibn Abi Talib), a izraz „alejhi selam“ znači „mir nad njim“ i koristi se kao znak poštovanja.

Vlasti UEA potvrdile napad na aerodrom: Četiri osobe povređene

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdile su da je Međunarodni aerodrom u Dubaiju pogođen tokom iranskih uzvratnih udara na SAD i Izrael.

Snimci pokazuju značajnu štetu na jednom od terminala.

Kancelarija za medije Vlade Dubaija saopštila je na mreži X da su četiri radnika aerodroma povređena i da trenutno primaju medicinsku pomoć.

Vladina kancelarija tvrdi da je aerodrom pretrpeo samo „manju štetu“ u ovom incidentu, koji je stavljen pod kontrolu.

More from the airport in Dubai pic.twitter.com/9My9uu6Zwv — Jeronimo (@Jeronim77706053) February 28, 2026

PAKAO U DUBAIJU! Iranci pogodili Burdž el Arab, simbol luskuza i jedan od najpoznatijih hotela na svetu (VIDEO)

Iranski dron pogodio je i hotel sa pet zvezdica Burdž Al Arab u Dubaiju.

Tramp: Jedan od najzlobnijih ljudi je mrtav

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, mrtav.

Sirene širom centralnog Izraela: IDF presreće iranske rakete

Sirene se oglašavaju širom centralnog Izraela dok Iran nastavlja da lansira balističke rakete.

IDF saopštava da radi na presretanju projektila.

Najmanje 20 povređenih u Tel Avivu, jedna osoba u kritičnom stanju

Oko 20 osoba povređeno je u Tel Avivu nakon udara iranske balističke rakete, prema navodima spasilačkih službi.

Među povređenima, jedna osoba nalazi se u kritičnom stanju, jedna je teško povređena, dok su dve osobe zadobile povrede srednjeg stepena težine.

IDF detektovao novo lansiranje iz Irana: Očekuju se sirene širom centralnog Izraela

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su detektovale novo lansiranje raketa iz Irana, usled čega se očekuje aktiviranje sirena za vazdušnu opasnost u centralnim delovima Izraela.

Prema dostupnim informacijama, sirene bi uskoro mogle da se oglase širom centralnog Izraela kao upozorenje stanovništvu na potencijalni raketni napad.

Napad dronom na aerodrom u Dubaiju: U toku evakuacija stanovništva

Međunarodni aerodrom u Dubaiju pogođen je dronom, nakon čega je u gradu pokrenuta evakuacija stanovništva.

Ljudi se upućuju u podzemna parkirališta.

⚡️ BREAKING: A drone struck Dubai International Airport



People in the city are being evacuated to underground parking lots. pic.twitter.com/EKpwLO37zu — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Iranski raketni napad na američku bazu Al Udeid u Kataru

Najveća američka vazdušna baza na Bliskom istoku, Al Udeid u Kataru, našla se na meti iranskog raketnog napada.

Prema kanalima za praćenje, ispaljeni projektil nije uspelo da presretne nekoliko protivvazdušnih raketa sistema Patriot.

The moment of the Iranian missile strike on the largest U.S. airbase in the Middle East — Al Udeid in Qatar



Several Patriot air defense missiles failed to intercept the projectile, according to monitoring channels. pic.twitter.com/Ptk7NV4XF6 — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Interceptors launched from U.S. and Qatari Patriot missile batteries defending Al Udeid Air Base as Iran fired another wave of ballistic missiles at Qatar. pic.twitter.com/O2VdaUWNj3 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Rakete padaju na Tel Aviv, najmanje 7 povređenih

BREAKING: Iranian missile strikes Tel Aviv. pic.twitter.com/HOb79eGI8D — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

BREAKING:



One missile that struck Tel Aviv carried cluster warheads, causing massive destruction. Several homes and vehicles were destroyed, and fires are rising across the impact area. pic.twitter.com/X1hJ87T65i — Current Report (@Currentreport1) February 28, 2026

Novi talas iranskih napada: Eksplozije u Dubaiju, Dohi, Tel Avivu

Prema navodima novinarskih ekipa sa terena, u više gradova Bliskog istoka zabeležene su eksplozije i aktivirane sirene za vazdušnu opasnost.

U Dohi, Dubaiju i Tel Avivu čuju se eksplozije i sirene za vazdušnu uzbunu, javljaju CNN-ovi timovi sa terena u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Izraelu. Novinari i producenti iz svojih kancelarija izvestili su o uznemirujućim zvukovima i prizorima.

Novinari u Dubaiju izvestili su da se čulo "nekoliko glasnih eksplozija".

U međuvremenu, zaposleni CNN-a u Dohi videli su projektile kako osvetljavaju noćno nebo. Podelili su i snimak na kojem se jasno čuju udaljene detonacije.

Iran demantuje smrt Hamneija: Čvrsto komadnuje na terenu

Iranski izvori su snažno negirali da je ajatolah Ali Hamnei ubijen.

- Mogu vas uveriti da je vođa revolucije stabilan i da ima čvrstu komandu na terenu - rekao je izvor iranskih državnih medija blizak Hameneijevoj kancelariji.

- Neprijatelj pribegava mentalnom ratu, svi bi trebalo da budu svesni - rekao je šef za odnose s javnošću u kancelariji iranskog vrhovnog vođe.

Ajatolah nije govorio niti je viđen u javnosti od početka napada.

VUČIĆ SA ŠEIKOM BIN ZAJEDOM: Razgovarali smo o situaciji na Bliskom istoku i ozbiljnoj eskalaciji koja nosi rizike po bezbednost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

DA LI JE ĆE ON BITI NOVI VLADAR IRANA? Posle vesti da je ubijen Ajatolah, svet bruji o jednom imenu

Reza Pahlavi, sin bivšeg šaha, mogao bi da buden snažan kandidat za novog lidera Irana.

MORBIDNE SCENE IZ TEHERANA: Iranci slave smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija (VIDEO)

Prema navodima svedoka, u pojedinim delovima Teherana čulo se slavlje nakon izveštaja o smrti vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

"APSOLUTNO ODVRATNO I ZLO" Oglasio se Taker Karlson o američko-izraelskoj agresiji na Iran

Politički komentator Taker Karlson oštro je kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa zbog napada na Iran.

UBIJEN ALI HAMNEI: Likvidiran vrhovni vođa Irana

Ali Hamnei, vrhovni verski lider Irana je likvidiran u izraelskim i američkim udarima na Iran koji su izvršeni ranije danas.

OGLASIO SE TRAMP O NAPADU NA IRAN: Veliki obrt, američki predsednik govori o "izlaznim opcijama" za prekid rata

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u subotu za Aksios da ima nekoliko „izlaznih opcija“ iz operacije „Epski bes“, američke vojne kampanje protiv Irana koju je pokrenuo rano u subotu ujutru.

"MNOGO ZNAKOVA DA HAMNEI NIJE ŽIV" Netanjahu se obratio i pozvao iranski narod na ulice da obavi posao (VIDEO)

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se iranskom narodu, poručivši im da imaju „priliku kakva se pruža jednom u generaciji“ da svrgnu tamošnji režim. Naveo je da će im izraelski udari pomoći da se „oslobode tiranije“.

Benjamin Netanyahu is now demanding that the people of Iran start a civil war in their country and overthrow the current Iranian regime.



Netanyahu says he alone will "create the conditions necessary" to achieve this goal.



"Help has arrived, and now the time has come." pic.twitter.com/prLiq4x6xH — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) February 28, 2026

AMERIČKA VOJSKA OBJAVILA SNIMKE: Ovako smo napali Iran (VIDEO)

Centralna komanda SAD objavila je danas prve snimke operacije „Epski bes“ i napada na Iran.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

VANREDNO OBRAĆANjE NIKA FUENTESA: Ovo nije naš rat, Iran nije pretnja SAD

Američki aktivista Nik Fuentes pokrenuo je vanredno subotnje obraćanje nakon što su Sjedinjene Američke Države prvi put 2025. godine bombardovale Iran.

Nick Fuentes starts an emergency Saturday broadcast the day the U.S bombed Iran for the first time in 2025.



“We’re officially at WAR - JUST AS I PREDICTED. Israel has drawn the United States into this conflict. This is NOT our war. This is NOT our fight. Iran poses no threat to… pic.twitter.com/kSxymPvymv — Fish_Groyper (@fish_groyper) February 28, 2026

AMERIČKA VOJSKA O SVOJIM ŽRTVAMA I ŠTETI: Prvo oglašavanje nakon napada na Iran

Centralna komanda SAD saopštila je da su njene snage uspešno odbile „stotine“ iranskih raketnih i dronskih napada danas, kao i da nema izveštaja o američkim žrtvama ili povredama povezanim sa borbenim dejstvima.

BOLTON: Trampove pristalice su napravile grešku

Džon Bolton, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost SAD, komentarisao je stav Trampovih pristalica koje su glasale za njega pod sloganom „nema novih ratova“.

Amb. John Bolton on what he would say to Trump supporters who voted for "no new wars."



"Well, I think they made the mistake of believing that Donald Trump had a consistent philosophy, national security strategy and policy, which he doesn't. My only regret is that I wasn't… pic.twitter.com/gPUJ56uOyx — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 28, 2026

EVO DA LI JE ALI HAMNEI ŽIV: Iran otkrio nove informacije o vrhovnom vođi (VIDEO)

Iransko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da su vrhovni vođa i predsednik zemlje živi i zdravi, nakon što su se pojavile informacije o napadu na kompleks u Teheranu.

BBC: Can you confirm whether the top leadership is still alive, or where they are?



Iran's Foreign Ministry Spokesperson Esmail Baghaei: I’m not in a position to confirm anything. pic.twitter.com/vwow1O9r22 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

MORGAN: Najveći Trampov rizik

Britanski voditelj Pirs Morgan oglasio se na društvenoj mreži Iks, komentarišući trenutnu politiku američkog predsednika Donalda Trampa prema Iranu.

This is the biggest gamble of President Trump’s two presidencies. He’s gone for all-out destruction of Iran’s regime, something which polls show most Americans, including his own MAGA supporters, do not support. Trump’s whole legacy will depend on what happens now. pic.twitter.com/7yTdfwGw1j — Piers Morgan (@piersmorgan) February 28, 2026

Izrael tvrdi da je sa 200 borbenih aviona izveo najveći ikada napad u Iranu

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je danas, sa oko 200 borbenih aviona, izvelo svoj, kako su naveli, najveći ikada napad u Iranu.

Prema navodima izraelske vojske, cilj opsežnih udara bili su iranski lansirni sistemi balističkih raketa i sistemi protivvazdušne odbrane.

Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni gotovo istovremeno ispalili stotine projektila na oko 500 iranskih vojnih ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu u jutarnjim satima, prenosi “Tajms of Izrael”.

Iran: Više od 200 poginulih u napadima, preko 700 povređenih

Prema podacima Iranskog crvenog polumeseca, više od 200 ljudi je poginulo, a 747 povređeno u 24 provincije u događajima koje organizacija opisuje kao američko-izraelsku agresiju.

NA ZAHTEV RUSIJE I KINE HITNO ZASEDA SAVET BEZBEDNOSTI: Odmah zaustavite oružanu agresiju Amerike i Izraela

Na zahtev Rusije i Kine, danas će biti održan hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, saopštile su diplomate UN.

PROFESOR UPOZORIO KOD TAKERA NA TREĆI SVETSKI RAT: Iran neće ostati sam, proširujemo sukob na Rusiju

Pre dve godine američki ekonomista i profesor Džefri Saks upozorio je da bi rat sa Iranom mogao da preraste u treći svetski rat.

In 2024 Jeffrey Sachs warned that a war with Iran WILL be WW3:



"Iran is not alone and it will not remain alone. And so if we go to war with Iran we are expanding the war with Russia."



"With Russia we are at a possibility of peace but we are also at a possibility of nuclear war.… pic.twitter.com/5EStdda1bg — Defiant Ghost (@TheDefiantGhost) February 28, 2026

"VELIKI RIZIK, MOGU DA NAM PROBIJU PVO" Trampu stiglo upozorenje pred napad na Iran

Uoči američkog napada na Iran, predsednik SAD Donald Tramp dobio je brifinge koji su, pored direktnih procena o riziku od velikih američkih gubitaka, isticali i mogućnost generacijske promene na Bliskom istoku u korist američkih interesa, izjavio je jedan američki zvaničnik za Rojters.

"DA DOVRŠE SIRIJU, A ZATIM SILOM UDARE NA IRAN" Žirinovski predvideo novi američki napad

Ruski političar Vladimir Žirinovski, koji je preminuo 2022. godine, još pre više od decenije upozoravao je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu napad na Iran i predviđao posledice daleko veće od onih koje bi Vašington očekivao.

Russian politician Vladimir Zhirinovsky, who died in 2022, warned more than a decade ago that the US would eventually strike Iran and predicted a fallout far bigger than Washington expects (my translation):



"I’m the only one making predictions while everyone else stays quiet.… pic.twitter.com/SV4yJP9c8f — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) February 28, 2026

In 2019, Zhirinovsky predicted the war would begin with strikes on suspected Iranian nuclear facilities.



Months ago, that happened.



Today, Israel and the US attacked Iran.



Zhirinovsky's second prediction: the US will mobilize NATO and bomb Iran with deadly tactical weapons.… pic.twitter.com/NJ395foH5z — Rina Lu🇷🇺 (@rinalu_) February 28, 2026

BURDž KALIFA NA METI: Iranski dronovi "Šahid-136" eksplodirali u srcu Dubaija – objavljeni snimci (VIDEO)

Haos na Blikom istoku se nastavlja. Posle napada SAD i Izraela na Iranu, vlasti u Teheranu su uzvratile gađajući države regiona raketama i šaljući dronove na Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein...

🇮🇷🇦🇪 Iranian Shahid-type kamikaze drones landed and exploded near Burj Khalifa in Dubai, United Arab Emirates... pic.twitter.com/iCHWwMJpY3 — Visioner (@visionergeo) February 28, 2026

‼️‼️🇺🇲🇮🇷🇮🇱 In Bahrain, an Iranian ballistic missile hit a skyscraper – a strong fire is reported at the scene pic.twitter.com/2HNNcpqpk7 — Visioner (@visionergeo) February 28, 2026

NEMA VIŠE PROLASKA: Iranska revolucionarna garda zatvorila Ormuski moreuz

Iranska revolucionarna garda uputila je poruku brodovima da ne mogu proći kroz Ormuski moreuz, prenosi agencija „Tasnim”.

"SLEDI UPOTREBA DOSAD NEVIĐENOG ORUŽJA" Zbog najnovije poruke Irana ledi krv u žilama: Sprema se još snažniji odgovor

Iran najavljuje još snažniji odgovor, komandant Iranske revolucionarne garde Ebrahim Džabari izjavio je da uskoro sledi upotreba dosad neviđenog naoružanja, prenosi iranska državna televizija.

NETANJAHU I TRAMP NA VEZI USRED RATA SA IRANOM: Tajni razgovor u jeku vojne akcije – detalji se kriju

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarao je sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u jeku zajedničke vojne akcije na Iran, saopšteno je danas iz Netanjahuovog kabineta.

OTKAZANI LETOVI IZ BEOGRADA: Hitna obustava zbog rata u Iranu

Letovi između Beograda i Dubaija, kao i Beograda i Dohe, koji su bili planirani za danas, otkazani su, prema podacima sa sajta Aerodroma Nikola Tesla Beograd.

SNIMAK "NOVOSTI" IZ DOHE: Rakete paraju nebo, napad na američku bazu u Kataru

Iranske snage su danas lansirale seriju raketnih i bespilotnih napada na američke vojne baze i objekte u više zemalja u regionu, kao odgovor na koordinisane udare SAD i Izraela na iranske ciljeve.

Raketni napad na Tel Aviv

Teheran je izveo raketni napad na Tel Aviv , javlja iranska novinska agencija Tasnim.

Iran pokrenuo novi val raketnih napada na američke baze

Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) pokrenuo je novi val raketnih napada na američke baze na Bliskom istoku, objavila je iranska državna televizija, a prenosi novinska agencija AFP.

Sirene se oglasile u centralnom i severnom Izraelu

Sirene se oglasile širom centralnog i severnog Izraela usred iranskog balističkog raketnog napada, a rano upozorenje je izdato na jugu Izraela jer se ispaljuju novi projektili.Izraelska vojska kaže da radi na obaranju raketa.

Napadnut aerodrom u Kuvajtu, nekoliko povređenih

U napadu drona na Međunarodni aerodrom u Kuvajtu lakše je povređeno nekoliko radnika i prouzrokovana je ograničena materijalna šteta, javila je u subotu državna novinska agencija te zemlje.

PROJEKTILI PADAJU NA DUBAI: Pogledajte neverovatan snimak, snažna eksplozija

Dopisnici agencije AFP čuli su snažnu eksploziju u Dubaiju u subotu, a jedan od njih video je oblak dima kako se uzdiže iznad grada.

Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc — Alex | The Modern Freelancer (@alex_tfmg) February 28, 2026

Iran pokrenuo novi talas napada

Iranska državna televizija je objavila da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pokrenuo novi talas raketnih napada na američke baze na Bliskom istoku, a prenela agencija AFP.

KOLOSALNA GREŠKA: Napad na Iran je idiotski

Demokratski senator Tim Kejn osudio je napade na Iran u saopštenju jutros, nazvavši ih "opasnim, nepotrebnim i idiotskim".

LUDA EVROPA: Makron, Merc i Starmer osuđuju iranski odgovor na agresiju

Francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i britanski premijer Kir Starmer osudili su iranske napade kao odgovor na napad SAD i Izraela.

"HAMNEI, PEZEŠKIJAN I SVI VISOKI ZVANIČNICI SU ŽIVI" Iranski šef diplomatije pozvao SAD na deeskalaciju i razgovore

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da su vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i iranski predsednik Masud Pezeškijan živi nakon američkih i izraelskih udara na Iran.

IRANSKI ŠEF DIPLOMATIJE O NAPADU NA ŠKOLU: "Ovakav zločin neće ostati bez odgovora"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči osudio je danas napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na školu u južnom iranskom okrugu Minab, u kojem je poginulo više od 50 učenica, i poručio da "ovi zločini neće ostati bez odgovora".

PAKAO NA ZAPADU IRANA: Izraelske rakete probile „neprobojno”! IDF objavio snimke uništenja, dok se Teheran guši u eksplozijama

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su završile opsežnu operaciju vazdušnih udara na strateške sisteme protivvazdušne odbrane iranskog režima.

⭕️The IDF completed a broad strike on strategic defense systems of the Iranian regime.



The IDF struck multiple strategic aerial defense systems, including an advanced SA-65 system in the Kermanshah area of western Iran. pic.twitter.com/p3UI3aB50y — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

OVAKO JE POČEO RAT: F-35I i F-15I u akciji - Objavljeni snimci (VIDEO)

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

תיעודים מתוך הערכות חיל-האוויר לתקיפה באיראן: pic.twitter.com/2qvLGGwNZz — Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026

ČAK I DA AMERIKANCI UBIJU AJATOLAHA, IRAN NEĆE PASTI? Ovo je tajni centar moći, 4.000 odabranih koji su nevidljiva država

Prema izveštaju, stvarna komandna struktura Irana ne leži u vidljivoj vladi, već u ovom aparatu iz senke koji je osmišljen da sačuva kontrolu režima čak i ako sam vrhovni vođa nestane sa javne scene.

"AMERIKA I IZRAEL ĆE DOBITI NEVIĐENU LEKCIJU" Iranske oružane snage prete - "Kakvu nisu doživeli u svojoj istoriji..."

Portparol iranskih oružanih snaga Abolfazl Šekarči izjavio je danas da će Iran Sjedinjenim Američkim Država i Izraelu održati lekciju "kakvu nikada u istoriji nisu doživeli".

KRVAVO JUTRO U IRANU: Ubijen šef IRGC, ministar odbrane i prvi obaveštajac?! Izraelske rakete uništile vojnu elitu

Izraelski zvaničnici procenjuju da je komandant Iranske revolucionarne garde (IRGC) general Mohamed Pakpur verovatno ubijen u jutrošnjim izraelsko-američkim napadima na Iran, preneli su danas izraelski mediji.

PRVO ZVANIČNO OGLAŠAVANjE MOSKVE: Bezobzirna i ničim izazvana agresija SAD i Izraela na Iran, guraju region u katastrofu

Bezobzirna oružana agresija SAD i Izraela je ničim izazvana, a sva odgovornost za eskalaciju je na Izraelu i SAD, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Broj poginulih učenica u izraelskom napadu na školu u Iranu porastao na 57

Broj poginulih učenica u izraelskom napadu na žensku osnovnu školu u Minabu, gradu u provinciji Hormozgan na jugu Irana, porastao je na 57, dok je njih 60 povređeno, javlja IRNA.

Guverner provincije Mohamad Radmehr potvrdio je za tu agenciju da je škola "Šadžareje Tajabeh" direktno napadnuta i da ima poginulih učenica.

Radmehr je kazao da se 53 učenice još nalaze ispod ruševina.

On je rekao da se u školi sprovode spasilačke i humanitarne operacije i dodao da je bezbednosna situacija u gradu pod kontrolom.

Iranske vlasti osudile su incident kao "brutalnu agresiju", dok Izrael za sada odbija da se izjasni o ovoj nesreći.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa SAD. (Tanjug)

Protivvazdušna odbrana UAE presrela novi talas raketa

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je presrelo novi talas iranskih raketa koje su bile usmerene prema UAE. Takođe, u Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko delova grada, a prema prvim informacijama, moguće je da su one uzrokovane presretnutim raketama, prenosi Al Džazira. Izrael i Sjedinjene Američke

Države su pokrenule rano jutros zajedničku ofanzivu protiv Irana, nakon čega su iranske snage izvele raketne napade usmerene na ključne američke vojne objekte u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu. Iranska poluzvanična novinska agencija Fars prenela je da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izvršio operaciju kao odgovor na ono što je Teheran opisao kao agresiju nakon jutrošnjih izraelskih napada na Iran i kasnijih američkih napada na Iran. (Tanjug)

Putin sazvao Savet bezbednosti Rusije, glavna tema - Iran

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin održao je sednicu Saveta bezbednosti Rusije, a glavna tema je bila situacija oko Irana.

Iran objavio šta je sve napao

IRAN navodi da je gađao američke vojne objekte u nekoliko zemalja Zaliva, kao i da je ispalio serije projektila ka Izraelu, nakon što su SAD i Izrael započele udare na iranske vojne i državne ciljeve u subotu ujutru po lokalnom vremenu.

Zvuk eksplozija odjekivao je u više zemalja regiona dok su protivraketni sistemi bili aktivirani da presretnu dolazeće projektile.

Foto: Tanjug/AP photo

Teheran najavljuje snažan odgovor na vojnu agresiju

Ministarstvo spoljnih poslova Islamske Republike Iran izdalo je saopštenje povodom vojne agresije cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana.

- Herojski i plemeniti narode Irana, iranski sunarodnici, Naša sveta i voljena domovina, ponosni i civilizacijski utemeljeni Iran, još jednom je bila izložena kriminalnoj vojnoj agresiji od strane Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima.

Ovog jutra, uoči Novruza i desetog dana svetog meseca Ramazana, Sjedinjene Američke Države i cionistički režim, uz grubo kršenje teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta Irana, napali su niz ciljeva, odbrambenu infrastrukturu i civilne objekte u različitim gradovima naše zemlje.

Obnovljena vojna agresija Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana izvršena je u trenutku kada su Iran i Sjedinjene Američke Države bili usred diplomatskog procesa. Iako smo bili uvereni u namere Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima da sprovedu još jednu vojnu agresiju, ponovo smo ušli u pregovore kako bismo međunarodnom sistemu i svim državama sveta dokazali legitimnost iranske nacije i pokazali nelegitimnost svakog izgovora za agresiju.

Sada, iranski narod je ponosan što je učinio sve što je bilo potrebno da se spreči rat. Sada je vreme da se brani domovina i da se suprotstavi vojnoj agresiji neprijatelja. Kao što smo bili spremni za pregovore, tako smo danas spremniji nego ikada za odbranu. Oružane snage Islamske Republike Iran odgovoriće agresorima odlučno i snažno.

Vazdušni napadi cionističkog i američkog režima na Iran predstavljaju kršenje člana 2(4) Povelje Ujedinjenih nacija i jasan čin oružane agresije protiv Islamske Republike Iran. Odgovor na ovu agresiju je zakonito i legitimno pravo Irana u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija, i oružane snage Islamske Republike Iran upotrebiće svu svoju moć i sredstva kako bi se suprotstavile ovoj kriminalnoj agresiji i odbile zli čin neprijatelja.

Islamska Republika Iran podseća Ujedinjene nacije i njihov Savet bezbednosti na njihovu tešku dužnost da odmah preduzmu mere radi suočavanja sa kršenjem međunarodnog mira i bezbednosti, nastalim usled jasne vojne agresije Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana, i poziva generalnog sekretara UN, predsedavajućeg Saveta bezbednosti i članove tog Saveta da što pre ispune svoju dužnost.

Od svih država članica Ujedinjenih nacija, posebno regionalnih i islamskih zemalja, članica Pokreta nesvrstanih, kao i svih država koje se osećaju odgovornim za međunarodni mir i bezbednost, očekuje se da odlučno osude ovaj čin agresije i preduzmu hitne i zajedničke mere kako bi mu se suprotstavile, jer je on nesumnjivo izložio mir i bezbednost regiona i sveta neviđenoj pretnji.

Sada, u trenutku kada je stigao veliki istorijski test, oružane snage Islamske Republike Iran, nadahnute velikim epskim nasleđem ove zemlje i oslanjajući se na Boga Svemogućeg, sa verom u obećanje božanske pobede i oslanjajući se na nacionalnu snagu, neće oklevati da svim svojim mogućnostima brane našu voljenu domovinu.

Istorija svedoči da se Iranci nikada nisu predali stranoj agresiji i hegemoniji, i ovog puta odgovor iranskog naroda biće odlučan i presudan i nateraće agresore da se pokaju zbog svog kriminalnog čina.

Živeo Iran - piše u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Irana.

Irana napao i Katar

EKSPLOZIJE i sirene za vazdušnu opasnost čule su se u glavnom gradu Katara, Dohi, prenosi Bi-Bi-Si.

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da je "uspešno odbilo niz napada usmerenih na teritoriju zemlje", prema državnim medijima.

Evakuisana Burdž Kalifa

U DUBAIJU iznad Dubai Marine, PVO sistem je oborio iranski projektil.

U toku je evakuacija ljudi iz Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu.

Pogledajte snimak:

🇦🇪 In Dubai, over the Dubai Marina area, the air defense system shot down an Iranian missile.



An evacuation of people from the tallest building in the world, the Burj Khalifa, has begun in Dubai.



American officials believe that Iranian attacks could continue for days, possibly… https://t.co/zr7P3Hdku8 pic.twitter.com/83FdGDyVe6 — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 28, 2026

IDF izdale hitno upozorenje Irancima koji se nalaze u blizini vojne infrastrukture

Izraelske odbrambene snage izdale su hitno upozorenje onima koji se nalaze unutar ili u blizini objekata iranske vojne industrije i vojne infrastrukture širom Irana, da se radi svoje bezbednosti evakuišu iz tih oblasti.

"Hitno upozorenje svima koji se nalaze unutar ili u blizini objekata iranske vojne industrije i vojne infrastrukture širom Irana", naveo je portparol IDF-a na persijskom jeziku Kamal Penhasi, prenosi Rojters.

On im je poručio da se nalaze u blizini opasnih objekata i interesa.

Oglasila se izraelska vojska

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su njihovi napadi zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama na Iran obuhvatili napade na "desetine vojnih ciljeva i izvedeni su u okviru široke, koordinisane i zajedničke ofanzive protiv režima".

U saopštenju se navodi da je "zajednička, opsežna i moćna operacija" sa SAD usmerena na "temeljni udar na iranski teroristički režim i eliminisanje egzistencijalnih pretnji po Državu Izrael tokom vremena", prenosi Tajms of Izrael.

"Iranski režim nije odustao od plana da uništi Izrael", navodi izraelska vojska, dodajući da su poslednjih meseci, "uprkos teškom napadu" koji je Iran pretrpeo tokom rata u junu 2025, "IDF utvrdile da režim nastavlja pokušaje da ojača, zaštiti i sakrije svoje nuklearne programe, uz obnovu proizvodnje raketa".

Medvedev o napadu na Iran

MIROTVORAC je još jednom pokazao svoje pravo lice, napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- Svi pregovori sa Iranom bili su operacija prikrivanja. U to niko nije ni sumnjao. Niko zapravo nije ni imao istinsku nameru da se o bilo čemu dogovori - napomenuo je bivši ruski lider.

Izrael regrutuje 70.000 rezervista

Izraelske odbrambene snage su objavile regrutovanje 70.000 rezervista usred eskalacije situacije oko Irana.

Mapa iranskih udara

Foto: Printscreen

Iran uzvratio: Balističke rakete krenule pravo ka Tel Avivu

Islamska revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je prvi talas raketnih napada na Izrael.

Teheran je lansirao rakete i dronove prema Izraelu kao odgovor na njihovu agresiju protiv Irana, navodi se u saopštenju IRGC-a.

- Kao odgovor na agresiju podmuklog neprijatelja protiv Islamske Republike Iran, počeo je prvi talas raketnih i napada dronova na Izrael - navodi se u saopštenju.

Teheran pozvao UN da osude napade Izraela i SAD na Iran

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su Izarel i SAD izveli udare na vojne i civilne objekte , grubo povredivši teritorijalnu celovitost i suverenitet Irana.

Ministarstvo je pozvao UN da osude agresiju Izarela i SAD na Iran.

Trampovo obraćenje: Pokrenuli smo velike udare na Iran

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule udare na Iran u videu dugom osam minuta koji je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je u videu potvrdio da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana.

Rekao je da "preteće aktivnosti Teherana" direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše snage, naše baze u inostranstvu i naše saveznike širom sveta".

BREAKING: 🇺🇸TRUMP SAYS U.S. BEGIN MAJOR COMBAT OPERATIONS IN IRAN.🇮🇷



"OUR OBJECTIVE IS TO DEFEND THE AMERICAN PEOPLE BY ELIMINATING IMMINENT THREATS FROM THE IRANIAN REGIME."



pic.twitter.com/KdHliBDPkJ — Victor Yakubu (@veeKRYPTONITE) February 28, 2026

Huti uz Iran

Huti su saopštili da se priključuju Iranu u operaciji protiv Izraela.

Emirati zatvaraju vazdušni prostor

Ujedinjeni Arapski Emirati zatvaraju vazdušni prostor, u Abu Dabiju se čuju eksplozije. Eksplozije i u Kataru.

