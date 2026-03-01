OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolozi najavljuju novi vremenski obrt

Partizan i OFK Beograd odigrali su izuzetno zanimljivu utakmicu 25. kola Superlige Srbije u fudbalu, a konačan rezultat možda je najviše odabrao vodeću Crvenu zvezdu: u Humskoj je bilo 1:2 uz golove bivšeg Zvezdinog beka Milana Rodića, uključujući i onaj za trijumf u 95. minutu, pa su crno-beli ostali na četiri boda zaostka za liderom s Marakane, koji u nedelju gostuje u Kragujevcu gde može da ode na velikih +7 i time napravi značajan korak ka odbrani titule.