OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolozi najavljuju novi vremenski obrt

V.N.

01. 03. 2026. u 06:58

U SRBIJI u nedelju ujutro vedro i hladno, u većini predela uz mraz, ponegde se očekuje i magla.

Foto: Tanjug

Mraz, pa prolećni dan: I danas nebo bez oblaka, temperatura do 20 stepeni

Tokom dana sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. 

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -3 do 4°C, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u nedelju jutro vedro i hladno, u nižim delovima grada i sa maglom, a na širem području grada i uz slab mraz. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 4, na obodu grada 0°C, maksimalna dnevna 18 stepeni.

(Telegraf)

