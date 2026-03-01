OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolozi najavljuju novi vremenski obrt
U SRBIJI u nedelju ujutro vedro i hladno, u većini predela uz mraz, ponegde se očekuje i magla.
Mraz, pa prolećni dan: I danas nebo bez oblaka, temperatura do 20 stepeni
Tokom dana sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine.
Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -3 do 4°C, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni.
Vreme u Beogradu
U Beogradu u nedelju jutro vedro i hladno, u nižim delovima grada i sa maglom, a na širem području grada i uz slab mraz. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 4, na obodu grada 0°C, maksimalna dnevna 18 stepeni.
(Telegraf)
Preporučujemo
DANAS SLAVIMO 12 SVETIH MUČENIKA: Stradali za veru i Hrista
01. 03. 2026. u 07:07
OTKAZANI LETOVI IZ BEOGRADA: Hitna obustava zbog rata u Iranu
28. 02. 2026. u 17:19
PAKAO U DUBAIJU! Iranci pogodili Burdž el Arab, simbol luksuza i jedan od najpoznatijih hotela na svetu (VIDEO)
IRANSKI dron pogodio je i hotel sa pet zvezdica Burdž el Arab u Dubaiju.
28. 02. 2026. u 23:12
EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21
SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - "Nikada neću pogoditi!" (VIDEO)
"LEBLEBIJA bi mogla biti karoserija."
27. 02. 2026. u 21:41
Komentari (0)